To sadje Slovenci jemo skoraj vsak dan, a le redki vedo, kaj naredi telesu po 50. letu

Jabolka so med najbolj priljubljenimi sadeži v Sloveniji in marsikdo si dneva brez njih skoraj ne predstavlja. A čeprav jih jemo že vse življenje, številni ne vedo, da lahko prav po 50. letu starosti pomembno prispevajo k zdravju srca, prebave in uravnavanju holesterola. Strokovnjaki zato jabolka pogosto uvrščajo med najkoristnejša živila za zdravo staranje.
Zakaj so po 50. letu še posebej pomembna?
Po 50. letu se pri ženskah in moških začnejo pogosteje pojavljati težave z zvišanim holesterolom, krvnim tlakom, upočasnjeno prebavo in vnetnimi procesi v telesu. Po navedbah Harvard Health so jabolka bogat vir vlaknin in polifenolov, ki lahko ugodno vplivajo na zdravje srca ter pomagajo pri uravnavanju krvnega tlaka, holesterola in vnetij.
Raziskave kažejo, da je prehrana, bogata z vlakninami, povezana z manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni, ki po 50. letu predstavljajo enega največjih zdravstvenih izzivov.
Zakaj so še posebej zanimiva za ženske po 50. letu?
Obdobje menopavze in leta po njej prinašajo številne spremembe. Poveča se tveganje za srčno-žilne bolezni, pogosteje se pojavijo težave s telesno težo, številne ženske pa opažajo tudi spremembe na koži. Prav zato je še toliko pomembneje, da na jedilnik vključimo živila, bogata z vlakninami in antioksidanti.
Jabolka vsebujejo antioksidante, med njimi kvercetin in druge polifenole, ki pomagajo ščititi celice pred oksidativnim stresom. Po navedbah Harvard T.H. Chan School of Public Health in Cleveland Clinic so prav antioksidanti eden od razlogov, da jabolka veljajo za živilo, ki lahko podpira zdravo staranje.
Pomembna je tudi vsebnost vlaknin, ki prispevajo k daljšemu občutku sitosti in pomagajo uravnavati krvni sladkor. To je lahko koristno predvsem pri ženskah, ki po menopavzi opažajo počasnejši metabolizem in hitrejše nabiranje kilogramov.
Lahko pomagajo pri zniževanju holesterola
Ena največjih prednosti jabolk je vsebnost pektina, vrste topne vlaknine. Ta v prebavilih tvori gelu podobno snov, ki pomaga odstranjevati holesterol iz telesa. Kot pojasnjuje Mayo Clinic, imajo živila, bogata s topnimi vlakninami, med katera sodijo tudi jabolka, pomembno vlogo pri zniževanju vrednosti LDL oziroma tako imenovanega slabega holesterola.
Tudi strokovnjaki Harvard Health navajajo, da lahko redno uživanje jabolk ugodno vpliva na raven holesterola in zdravje srca.
Dobro vplivajo na prebavo
Po petdesetem letu se številni srečujejo z upočasnjeno prebavo. Tu lahko pomembno vlogo odigrajo vlaknine, ki jih vsebujejo jabolka. Po navedbah Mayo Clinic vlaknine povečajo volumen blata in pomagajo ohranjati redno prebavo.
Pektin hkrati deluje kot hrana za koristne bakterije v črevesju. Na Harvard T.H. Chan School of Public Health pojasnjujejo, da lahko takšne vlaknine podpirajo zdrav črevesni mikrobiom, ki ima pomembno vlogo pri splošnem zdravju.
Koristijo tudi krvnemu sladkorju
Po podatkih Cleveland Clinic lahko vlaknine v jabolkih pomagajo upočasniti prehajanje sladkorjev v krvni obtok, kar prispeva k bolj stabilnim vrednostim krvnega sladkorja.
To je pomembno predvsem po 50. letu, ko narašča tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Nekatere raziskave so pokazale celo povezavo med rednim uživanjem jabolk in manjšim tveganjem za razvoj te bolezni.
Največ koristi ima jabolko z lupino
Marsikdo jabolko olupi, vendar strokovnjaki opozarjajo, da se prav v lupini skriva velik del koristnih snovi. Harvard T.H. Chan School of Public Health navaja, da lupina vsebuje velik delež vlaknin in antioksidantov, med njimi tudi kvercetin, rastlinsko spojino z antioksidativnim delovanjem.
Tudi pri Cleveland Clinic poudarjajo, da ima celo jabolko bistveno več koristi kot predelani izdelki, kot so sokovi ali kompoti.
Preprosta navada, ki lahko dolgoročno naredi razliko
Jabolka niso čudežno živilo in ne morejo nadomestiti zdravega življenjskega sloga. Kljub temu številni strokovnjaki menijo, da sodijo med najbolj koristne vsakodnevne prigrizke. Zaradi vsebnosti vlaknin, antioksidantov in drugih zaščitnih rastlinskih spojin lahko podpirajo zdravje srca, prebave in presnove, kar je po 50. letu še posebej pomembno.
Viri: Harvard Health, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mayo Clinic, Cleveland Clinic
Polifenoli so naravne spojine, ki jih najdemo v rastlinski hrani, vključno s sadjem, zelenjavo, čajem in oreščki. V telesu delujejo kot močni antioksidanti, kar pomeni, da pomagajo nevtralizirati proste radikale – nestabilne molekule, ki lahko poškodujejo celice in prispevajo k staranju ter kroničnim boleznim. Z uživanjem hrane, bogate s polifenoli, podpiramo zaščito celic pred oksidativnim stresom, zmanjšujemo vnetne procese in izboljšujemo delovanje krvnih žil, kar je ključno za ohranjanje zdravja v zrelih letih.
Vlaknine delimo na dve glavni vrsti, obe pa sta nujni za zdravo prebavo. Topne vlaknine, kot je pektin v jabolkih, se v vodi raztopijo in v črevesju tvorijo gelu podobno snov; ta upočasnjuje prebavo, pomaga pri uravnavanju krvnega sladkorja in se veže na holesterol, kar olajša njegovo izločanje iz telesa. Netopne vlaknine pa se ne raztopijo in ostanejo v svoji prvotni obliki, saj prehajajo skozi prebavni trakt. Te delujejo kot 'metla', saj povečajo volumen blata in spodbujajo gibanje črevesja, kar je ključno za preprečevanje zaprtja.
Črevesni mikrobiom je kompleksen ekosistem, ki ga sestavljajo trilijoni mikroorganizmov, vključno z bakterijami, virusi in glivami, ki prebivajo v našem prebavnem traktu. Ti mikroorganizmi igrajo ključno vlogo pri prebavi hrane, sintezi določenih vitaminov in uravnavanju imunskega sistema. Zdrav mikrobiom je tesno povezan s splošnim zdravjem, saj vpliva na razpoloženje, presnovo in celo na odpornost proti kroničnim vnetjem. Prehrana, bogata z vlakninami, deluje kot prebiotik, kar pomeni, da hrani koristne bakterije in jim omogoča, da se razmnožujejo in ohranjajo ravnovesje v črevesju.
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