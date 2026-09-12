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Zdravje

Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo

N. Č.
12. 09. 2026 04.00
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Se vam zdi, da se po 40. letu kilogrami nabirajo hitreje, energija pa izginja hitreje kot nekoč? Del odgovora se morda skriva v jutranji rutini. Nekatere navade namreč lahko presnovo upočasnijo bolj, kot si mislimo.

Po 40. letu veliko žensk opaža, da se kilogrami nabirajo hitreje, energije je manj, hujšanje pa postaja vse težje. Čeprav so za del teh sprememb odgovorni hormoni in naravni procesi staranja, strokovnjaki opozarjajo, da lahko nekatere jutranje navade presnovo še dodatno upočasnijo. Dobra novica? Večino jih je mogoče preprosto spremeniti.

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Zakaj se presnova po 40. letu spremeni?

S staranjem se zmanjšuje mišična masa, hormonske spremembe pa lahko vplivajo na način, kako telo porablja energijo. Strokovnjaki poudarjajo, da so redna telesna aktivnost, kakovostna prehrana in dovolj spanca med najpomembnejšimi dejavniki za ohranjanje zdrave presnove.

Čeprav hitre rešitve ne obstajajo, lahko že majhne spremembe jutranje rutine naredijo veliko razliko.

Zakaj se presnova po 40. letu spremeni?
Zakaj se presnova po 40. letu spremeni?FOTO: Shutterstock

Preskakujete zajtrk

Zajtrk telesu po nočnem postu zagotovi energijo in hranila za začetek dneva. Po navedbah strokovnjakov s Harvarda je telo v jutranjih urah še posebej učinkovito pri porabi energije in uravnavanju krvnega sladkorja. Redno preskakovanje zajtrka lahko pri nekaterih ljudeh poveča tveganje za pretirano hranjenje pozneje čez dan.

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Zjutraj zaužijete premalo beljakovin

Beljakovine so ključne za ohranjanje mišične mase, ki pomembno vpliva na presnovo. Ker po 40. letu mišično maso izgubljamo hitreje kot v mlajših letih, strokovnjaki priporočajo, da že zajtrk vsebuje kakovosten vir beljakovin, kot so jajca, grški jogurt, skuta ali stročnice.

Raziskave kažejo tudi, da bolj beljakovinsko bogat zajtrk pomaga zmanjšati lakoto v nadaljevanju dneva.

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Dan začnete le s kavo

Marsikatera ženska najprej poseže po skodelici kave, zajtrk pa prestavi na pozneje. Čeprav kava sama po sebi ni problematična, strokovnjaki opozarjajo, da telo potrebuje tudi hranila. Kava ne more nadomestiti uravnoteženega obroka, ki vsebuje beljakovine, vlaknine in zdrave maščobe.

Kava
KavaFOTO: Shutterstock

Premalo se gibate

Redna telesna aktivnost ostaja eden najboljših načinov za podporo presnovi. Še posebej pomembne so vaje za moč, saj pomagajo ohranjati mišično maso. Tudi kratek jutranji sprehod ali nekaj minut raztezanja je boljše kot nič.

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Premalo spite

Spanje in presnova sta tesno povezana. National Institute on Aging priporoča približno sedem do devet ur spanja na noč. Pomanjkanje spanca lahko vpliva na hormone, povezane z občutkom lakote in sitosti, ter oteži vzdrževanje zdrave telesne teže.

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Ne pijete dovolj vode

Po noči je telo pogosto rahlo dehidrirano. Zadostna hidracija podpira številne procese v telesu, vključno s presnovo in telesno zmogljivostjo. Kozarec vode zjutraj je preprost korak, ki ga strokovnjaki pogosto priporočajo kot del zdrave jutranje rutine.

Zjutraj je tele pogosto dehidrirano.
Zjutraj je tele pogosto dehidrirano.FOTO: Dreamstime

Zajtrk vsebuje preveč sladkorja

Sladki kosmiči, pecivo, rogljički in sladkane kavne pijače lahko povzročijo hiter dvig in nato padec krvnega sladkorja. Strokovnjaki s Harvarda priporočajo zajtrke, ki vključujejo vlaknine in beljakovine, saj zagotavljajo bolj stabilno energijo skozi dopoldne.

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Ves dopoldan presedite

Dolgotrajno sedenje ni dobro za splošno zdravje. Strokovnjaki priporočajo, da tudi med delovnikom večkrat vstanete, se sprehodite ali naredite nekaj vaj za raztezanje. Telo je ustvarjeno za gibanje, redna aktivnost pa pomaga ohranjati presnovno zdravje.

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Kaj torej storiti?

Če želite podpreti presnovo po 40. letu, naj bo vaš cilj preprost:

zaužijte uravnotežen zajtrk,

vključite dovolj beljakovin,

pijte vodo,

poskrbite za kakovosten spanec,

vsak dan namenite čas gibanju,

zmanjšajte količino sladkih živil in pijač.

Presnove sicer ne moremo popolnoma nadzorovati, lahko pa z vsakodnevnimi navadami poskrbimo, da deluje kar najbolje. In prav jutro je pogosto najboljši čas za začetek.

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