Po 50. letu se v telesu začnejo dogajati spremembe, ki jih mnogi opazijo šele, ko postanejo vsakodnevna opravila težja. Vzrok pogosto ni starost sama, ampak postopna izguba mišične mase, znana tudi kot sarkopenija. Kot opozarjajo strokovnjaki in zdravstvene ustanove, kot so Mayo Clinic, Cleveland Clinic in National Institute on Aging, lahko premalo gibanja ta proces še pospeši. Dobra novica pa je, da ga je mogoče z ustreznimi navadami bistveno upočasniti.
Večina ljudi opazi gube, a spregleda veliko pomembnejši znak staranja
Ko govorimo o staranju, najprej pomislimo na sive lase, gube in spremembe na koži. Toda zdravniki opozarjajo, da se eden najpomembnejših procesov staranja odvija globoko v telesu in ga pogosto sploh ne opazimo. Gre za postopno izgubo mišične mase, moči in telesne zmogljivosti.
Ta proces ima celo svoje ime: sarkopenija. Po podatkih, ki jih navajajo Healthline, Cleveland Clinic in National Institute on Aging, se izguba mišične mase začne že po 30. letu starosti, po 50. letu pa se lahko občutno pospeši. Zato mnogi strokovnjaki menijo, da je prav pomanjkanje gibanja eden najpomembnejših dejavnikov, ki pospešujejo staranje organizma.
Kaj je sarkopenija?
Sarkopenija je starostno pogojena izguba mišične mase, mišične moči in telesne funkcionalnosti. Gre za naraven proces, ki spremlja staranje, vendar njegov potek ni pri vseh ljudeh enak.
Kot pojasnjuje Cleveland Clinic, lahko posamezniki po 50. letu vsako desetletje izgubijo pomemben delež mišične mase, če ne ostanejo telesno aktivni. Posledice niso le estetske. Manj mišic pomeni slabše ravnotežje, večje tveganje za padce, manjšo vzdržljivost in počasnejše okrevanje po bolezni ali poškodbah. Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da mišice niso pomembne le za videz, temveč predstavljajo eno ključnih komponent zdravega staranja.
Prvi opozorilni znaki, da izgubljate mišično maso
Po podatkih Cleveland Clinic in National Institute on Aging izguba mišične mase pogosto poteka postopoma, zato je veliko ljudi sprva sploh ne opazi.
Med najpogostejše opozorilne znake sodijo:
težje vstajanje s stola,
hitrejša utrujenost pri hoji po stopnicah,
slabše ravnotežje,
manj moči pri prenašanju nakupovalnih vrečk,
počasnejša hoja,
občutek splošne oslabelosti.
Strokovnjaki opozarjajo, da zgodnje ukrepanje pomembno zmanjša tveganje za nadaljnje upadanje mišične mase.
Navada, ki lahko stanje še pospeši
Čeprav na staranje ne moremo vplivati v celoti, lahko veliko naredimo s svojim življenjskim slogom. Med največjimi sovražniki zdravja po 50. letu strokovnjaki redno omenjajo dolgotrajno sedenje in pomanjkanje telesne aktivnosti.
Po navedbah Harvard Health Publishing lahko neaktivnost sproži začaran krog. Zaradi izgube mišične moči postane gibanje težje, zato smo še manj aktivni, kar izgubo mišic dodatno pospeši.
Zakaj so mišice tako pomembne za dolgoživost?
Mišice imajo v telesu veliko večjo vlogo, kot se večina ljudi zaveda. Poleg gibanja pomagajo uravnavati presnovo, sodelujejo pri nadzoru krvnega sladkorja in pomembno vplivajo na splošno telesno odpornost.
Strokovnjaki z Johns Hopkins Medicine poudarjajo, da je ohranjanje mišične moči povezano z boljšim zdravjem v poznejših letih in večjo samostojnostjo. Ljudje z več mišične mase pogosto lažje opravljajo vsakodnevna opravila, ostajajo aktivni dlje časa in imajo manj težav z mobilnostjo.
Prav zato številni strokovnjaki za dolgoživost mišice opisujejo kot nekakšen organ dolgoživosti. Njihovo ohranjanje namreč ne vpliva le na kakovost življenja, temveč tudi na zdravje celotnega organizma.
Telovadba za moč ni rezervirana za mlade
Velikokrat zmotno verjamemo, da so uteži in vaje za moč namenjene predvsem mlajšim generacijam. Toda resnica je ravno nasprotna.
Po priporočilih ameriškega National Institute on Aging in Mayo Clinic je vadba za moč eden najboljših načinov za upočasnjevanje starostne izgube mišične mase. Strokovnjaki priporočajo, da odrasli vsaj dva- do trikrat tedensko vključijo vaje za krepitev mišic, pri tem pa ni nujno, da obiskujejo fitnes.
Učinkoviti so lahko tudi:
počepi,
izpadni koraki,
vaje z elastikami,
vaje z lastno telesno težo,
dvigovanje lažjih uteži.
Ključna je rednost, ne popolnost.
Koliko gibanja priporočajo strokovnjaki?
Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) naj bi odrasli vsak teden opravili vsaj:
150 do 300 minut zmerne telesne aktivnosti ali
75 do 150 minut intenzivnejše aktivnosti.
Poleg tega WHO svetuje tudi vaje za krepitev mišic vsaj dvakrat tedensko.
Pomembne so tudi beljakovine
Poleg gibanja ima pomembno vlogo tudi prehrana. Healthline izpostavlja, da mnogi starejši odrasli zaužijejo premalo beljakovin, ki so nujne za obnovo in ohranjanje mišičnega tkiva.
Med kakovostne vire beljakovin sodijo:
ribe,
jajca,
pusto meso,
mlečni izdelki,
stročnice,
tofu,
oreščki.
Strokovnjaki poudarjajo, da so najboljši rezultati doseženi, ko redno telesno aktivnost združimo z uravnoteženo prehrano.
Največja skrivnost zdravega staranja ni v kremi proti gubam
Čeprav si mnogi želijo ohraniti mladosten videz, strokovnjaki opozarjajo, da je veliko pomembnejše ohranjanje funkcionalnosti telesa. Močne mišice pomagajo ohranjati ravnotežje, gibljivost, samostojnost in kakovost življenja tudi v poznejših letih.
Dobra novica je, da za spremembo nikoli ni prepozno. Ne glede na starost lahko že nekaj dodatnih sprehodov, redna vadba za moč in nekoliko bolj premišljena prehrana pomembno prispevajo k temu, da se telo stara počasneje in ostaja vitalno še vrsto let.
Viri: Healthline, Cleveland Clinic, National Institute on Aging (NIA), Harvard Health Publishing, Johns Hopkins Medicine, Mayo Clinic
Beljakovine so osnovni gradniki vseh celic v človeškem telesu in so nujne za rast, obnovo ter vzdrževanje tkiv, vključno z mišicami, kožo in organi. Sestavljene so iz aminokislin, od katerih nekaterih telo ne more proizvesti samo, zato jih moramo vnesti s prehrano. Poleg tega sodelujejo pri tvorbi encimov, hormonov in protiteles, ki podpirajo imunski sistem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV