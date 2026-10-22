Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres

Mnoge ženske za težave s spanjem najprej okrivijo stres, preobremenjenost ali skrbi. Čeprav ti dejavniki res lahko vplivajo na kakovost spanca, strokovnjaki opozarjajo, da se za nočnim prebujanjem, nespečnostjo, nočnim potenjem in jutranjo utrujenostjo pogosto skrivajo tudi hormonske spremembe. Te so še posebej izrazite v obdobju po 40. letu, ko telo postopoma vstopa v perimenopavzo in kasneje menopavzo.

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Če ste v zadnjem času opazili, da spite slabše kot nekoč, se ponoči pogosto prebujate ali se zjutraj zbujate brez energije, čeprav ste v postelji preživeli dovolj ur, morda razlog ni le pomanjkanje počitka.

Kakšna je povezava med hormoni in spanjem?

Spanje ni odvisno samo od utrujenosti. Pomembno vlogo igrajo tudi hormoni, ki pomagajo uravnavati telesno temperaturo, razpoloženje, odzivanje na stres in spalni cikel. Med najpomembnejšimi so estrogen, progesteron, melatonin in kortizol.

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Ko začne raven estrogena in progesterona nihati ali upadati, kar je značilno za perimenopavzo in menopavzo, se lahko pojavijo številne težave s spanjem. Ženske pogosto poročajo o težjem uspavanju, pogostejših nočnih prebujanjih in občutku, da spanec ni več tako globok in osvežujoč kot nekoč.

icon-expand Tudi ve težko zaspite? FOTO: AdobeStock

Zakaj se težave pogosto začnejo po 40. letu?

Perimenopavza, prehodno obdobje pred menopavzo, lahko traja več let. V tem času proizvodnja estrogena in progesterona postane manj predvidljiva, kar vpliva na številne telesne funkcije, tudi na spanec. Po podatkih strokovnjakov so motnje spanja med najpogostejšimi simptomi tega obdobja. Poleg hormonskih sprememb spanec motijo tudi vročinski oblivi, nočno znojenje, tesnoba, spremembe razpoloženja in večja občutljivost na stres.

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Ženske se zato pogosto znajdejo v začaranem krogu: hormonske spremembe povzročajo slab spanec, pomanjkanje spanja pa dodatno povečuje občutek stresa, razdražljivosti in utrujenosti.

icon-expand Tudi vam povzroča preglavice nespečnost? FOTO: AdobeStock

7 znakov, da bi lahko bil za vaš slab spanec kriv hormonski disbalans

1. Ponoči se zbujate brez očitnega razloga

Če se redno zbujate sredi noči in ne veste zakaj, razlog ni nujno psihične narave. Hormonska nihanja lahko vplivajo na globino spanca in povzročijo pogostejša prebujanja.

2. Muči vas nočno potenje

Eden najpogostejših znakov hormonskih sprememb so vročinski oblivi in nočno znojenje. Mnoge ženske poročajo, da jih prepotena pižama ali občutek vročine prebudi večkrat na noč.

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3. Težje zaspite kot nekoč

Progesteron ima pomirjujoč učinek na telo. Ko njegove ravni začnejo upadati, lahko postane uspavanje precej težje.

4. Zjutraj se zbudite izčrpani

Tudi če spite sedem ali osem ur, spanec morda ni dovolj kakovosten. Pogosta prebujanja in manj globok spanec lahko povzročijo občutek, da si telo ponoči ni opomoglo.

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5. Povečala se je razdražljivost

Hormonska nihanja lahko vplivajo na razpoloženje, slabo spanje pa težavo dodatno poslabša. Ženske pogosto poročajo o večji občutljivosti, napetosti in razdražljivosti.

6. Čez dan vas premaguje utrujenost

Nenehen občutek izčrpanosti je lahko eden prvih znakov, da vaš spanec ni več tako kakovosten, kot bi moral biti.

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7. Vaš spanec se je nenadoma spremenil

Če ste dolga leta spali brez težav, nato pa so se težave pojavile skoraj čez noč, je smiselno razmisliti tudi o hormonskih spremembah, zlasti če ste stari med 40 in 55 let.

icon-expand Se je vaš spanec nenadoma spremenil? FOTO: Shutterstock

Ni vedno kriv le estrogen

Čeprav je estrogen pogosto v središču pozornosti, strokovnjaki poudarjajo, da na spanec vpliva več hormonov hkrati. Pomembno vlogo igra tudi kortizol, znan kot stresni hormon. Povišan kortizol lahko oteži uspavanje in povzroči pogostejša nočna prebujanja.

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Poleg tega se s staranjem zmanjšuje tudi proizvodnja melatonina, hormona, ki sodeluje pri uravnavanju dnevno-nočnega ritma. Zaradi tega je spanec pogosto krajši in manj kakovosten kot v mlajših letih.

Katere navade lahko težave še poslabšajo?

Ko so hormoni že nekoliko neuravnoteženi, imajo lahko vsakodnevne navade na spanec še večji vpliv.

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Med najpogostejšimi krivci strokovnjaki navajajo: uživanje alkohola zvečer, pitje kave pozno popoldne, uporabo telefona ali tablice tik pred spanjem, nereden urnik spanja, težke večerje tik pred odhodom v posteljo, premalo telesne aktivnosti čez dan.

icon-expand Izogibajte se uživanju kave in alkohola v večernih urah. FOTO: Shutterstock

Kaj lahko storite za boljši spanec?

Dobra novica je, da lahko že manjše spremembe pomembno izboljšajo kakovost spanja. Strokovnjaki priporočajo: hodite spat in vstajajte ob približno isti uri, spalnico ohranjajte hladnejšo in temnejšo, omejite uporabo zaslonov pred spanjem, pozno popoldne zmanjšajte vnos kofeina, čez dan poskrbite za redno gibanje, če težave trajajo dlje časa, se posvetujte z zdravnikom.

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Kdaj je čas za obisk zdravnika?

Če težave s spanjem trajajo več tednov ali mesecev, vplivajo na vaše vsakodnevno delovanje ali jih spremljajo izraziti vročinski oblivi, nočno znojenje, spremembe razpoloženja ali neredne menstruacije, strokovnjaki priporočajo posvet z zdravnikom. V nekaterih primerih so lahko v ozadju perimenopavza, menopavza, bolezni ščitnice, spalna apneja ali druge zdravstvene težave.

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Viri: National Institute on Aging (NIA), Mayo Clinic, Sleep Foundation, Cleveland Clinic, American Thoracic Society