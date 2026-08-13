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Kako se znebiti neprijetnega vonja, ko ponoči prešvicamo posteljnino - rešitve, ki res delujejo

N. Č.
13. 08. 2026 21.06
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Vročinski val povzroča, da se ponoči zbujamo prepoteni, pogosto v prešvicani posteljnini, ki hitro dobi neprijeten vonj, ki ga je težko odstraniti. Strokovnjaki opozarjajo, da kombinacija potu, bakterij in vlage ustvarja idealne pogoje za vonj, ki se zadrži v tkanini.

Poleti, še posebej med vročinskim valom, se ponoči pogosto zbudimo prepoteni, z vlažnim vzglavnikom in posteljnino, ki neprijetno diši po potu. Ker se pot vpije globoko v tkanino, se zjutraj marsikdo vpraša, kako se sploh znebiti vonja, ki se zdi trdovraten in "ujet" med vlakni. Prav zato je pomembno razumeti, zakaj se to dogaja in katere rešitve dejansko delujejo, da posteljnina ostane sveža tudi v najbolj vročih nočeh.

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Zakaj se neprijeten vonj po potu zadrži v posteljnini?

Ko se ponoči močno potimo, se vlaga vpije v rjuhe, prevleke in odeje. Pot sam po sebi nima močnega vonja, a ko pride v stik z bakterijami na koži, se začne razgrajevati – prav ta proces povzroči značilen vonj, ki se hitro prenese na tkanino. 

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Poleti se to dogaja še pogosteje, ker je zrak bolj vlažen, telo pa se zaradi visokih temperatur hitreje pregreje. Dermatologi za Healthline pojasnjujejo, da se bakterije v vlažnem okolju razmnožujejo hitreje, kar pomeni, da se vonj v posteljnini zadrži dlje časa.

Kako se znebiti neprijetnega vonja po potu, ko ponoči prešvicamo posteljnino?
Kako se znebiti neprijetnega vonja po potu, ko ponoči prešvicamo posteljnino?FOTO: Adobe Stock

Kako se znebiti neprijetnega vonja po potu?

Najbolj učinkovita rešitev je kombinacija pravilnega pranja, sušenja in preventive. Posteljnino, ki je prešvicana, je treba oprati čim prej, saj se vonj z vsakim dnem bolj "zasidra" v vlakna. Strokovnjaki za Mayo Clinic svetujejo pranje pri višjih temperaturah, saj se bakterije tako lažje odstranijo. Pri bombažnih rjuhah je idealno pranje med 60 in 90 C, pri občutljivejših materialih pa pomaga dodatek sode bikarbone ali belega kisa, ki nevtralizirata vonj.

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Pomembno je tudi sušenje: posteljnina naj se suši na zraku, po možnosti na soncu, saj UV žarki dodatno uničujejo bakterije. Če sušiš v sušilnem stroju, izberi daljši program, da se vlaga popolnoma odstrani.

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Zakaj je poleti vonj po potu še bolj izrazit?

Poleti se telo naravno bolj poti, saj se tako hladi. A zaradi vročinskih valov se potenje ponoči še okrepi, kar pomeni, da se v posteljnini nabere več vlage. Po podatkih Healthline se med spanjem lahko sprosti tudi do pol litra potu, kar je dovolj, da se tkanina navlaži in začne oddajati vonj.

Poleg tega se poleti pogosteje pojavi dehidracija, kar vpliva na sestavo potu – ta postane bolj koncentriran, kar lahko okrepi vonj. Če k temu dodamo še višjo vlažnost v prostoru, dobimo popolno kombinacijo za neprijetne vonjave, ki se zadržijo v posteljnini.

Zakaj je poleti vonj po potu še bolj izrazit?
Zakaj je poleti vonj po potu še bolj izrazit?FOTO: Shutterstock

Kako preprečiti, da se vonj po potu zadrži v posteljnini?

Najboljša preventiva je redno menjavanje posteljnine – poleti vsaj enkrat na teden, ob močnih vročinskih valovih pa tudi dvakrat, piše Healthline. Pomaga tudi uporaba zračnih, naravnih materialov, kot sta bombaž ali lan, ki bolje vpijata vlago in se hitreje sušita.

Pred spanjem se izogibaj težkim kremam in oljem, saj se ti v kombinaciji s potom hitreje vpijejo v posteljnino. Če se ponoči pogosto potiš, lahko uporabiš tanko brisačo ali dodatno prevleko, ki jo zjutraj preprosto odstraniš in opereš.

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Za dodatno svežino lahko med pranjem dodaš žlico sode bikarbone ali pol kozarca belega kisa – oba učinkovito nevtralizirata vonj in preprečujeta, da bi se ta zadrževal v vlaknih.

Za dodatno svežino lahko med pranjem dodaš žlico sode bikarbone ali pol kozarca belega kisa.
Za dodatno svežino lahko med pranjem dodaš žlico sode bikarbone ali pol kozarca belega kisa.FOTO: Shutterstock

Kako pogosto poleti prati posteljnino?

Poleti strokovnjaki priporočajo pogostejše menjavanje posteljnine, saj se zaradi potenja v tkanini hitreje nabirajo bakterije in vonj. Po podatkih Healthline je optimalno pranje vsaj enkrat na teden, ob močnih vročinskih valovih pa tudi dvakrat. 

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Če spiš v zelo vročem prostoru ali se ponoči pogosto potiš, je smiselno pogosteje prati prevleko za vzglavnik, saj se ta najhitreje navlaži.

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Kateri materiali najmanj zadržujejo vonj po potu?

Naravni materiali, kot sta bombaž in lan, zadržujejo bistveno manj vonja kot sintetične tkanine. Po podatkih Mayo Clinic se pot v naravnih vlaknih hitreje razprši in posuši, kar preprečuje razmnoževanje bakterij. Sintetični materiali, kot je poliester, vlago ujamejo med vlakna, kar povzroči, da se vonj zadrži dlje časa. Če se poleti pogosto potiš, je najboljša izbira 100-odstotni bombaž ali lanena posteljnina.

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