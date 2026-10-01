Ženske po 40. letu jo obožujejo, a strokovnjaki opozarjajo na eno stvar

Le malo ljudi si zna predstavljati jutro brez skodelice kave. Prav zato ni presenetljivo, da 1. oktobra obeležujemo mednarodni dan kave. A čeprav je ta priljubljeni napitek za mnoge nepogrešljiv vir energije, strokovnjaki opozarjajo, da se lahko po 40. letu odziv telesa na kofein začne spreminjati.

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Kava ima lahko tudi številne koristi

Dobra novica za ljubiteljice kave je, da zmerno uživanje kave za večino odraslih ni povezano z negativnimi učinki na zdravje. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) navaja, da je za večino zdravih odraslih do približno 400 miligramov kofeina na dan oziroma približno dve do tri skodelice kave količina, ki običajno ne povzroča težav.

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Tudi American Heart Association ugotavlja, da je zmerno uživanje kave pri številnih ljudeh povezano z ugodnimi učinki na zdravje srca in ožilja. Nekatere raziskave celo kažejo povezavo z nižjim tveganjem za nekatere srčno-žilne bolezni.

icon-expand Kava je lahko odličen del rituala. FOTO: Shutterstock

Kaj se po 40. letu spremeni?

Pri številnih ženskah se po 40. letu začne obdobje perimenopavze, ko začnejo hormoni nihati. Raven estrogena postopoma upada, zato se lahko spremeni tudi odziv telesa na kofein. Nekatere ženske ugotovijo, da jih kava bolj vznemiri, da težje zaspijo ali da se po njej pogosteje pojavljajo občutki nervoze. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko kofein pri nekaterih ženskah okrepi tudi simptome, povezane z menopavzo, kot so vročinski oblivi in nočno potenje. Vpliv sicer ni enak pri vseh, vendar številne ženske poročajo, da so po zmanjšanju vnosa kofeina opazile izboljšanje počutja.

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Kava in menopavza

Menopavza sama po sebi ni razlog, da bi se morali kavi odpovedati. Je pa smiselno opazovati, kako se telo nanjo odziva.

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Po navedbah strokovnjakov lahko kofein pri nekaterih ženskah vpliva na: kakovost spanca, vročinske oblive, občutek tesnobe, razbijanje srca, nočno prebujanje. Če opazite, da slabše spite ali imate pogostejše vročinske oblive, je lahko koristno, da zadnjo skodelico kave popijete prej čez dan.

icon-expand Tudi vas mučijo vročinski oblivi? FOTO: Shutterstock

Največja napaka? Preveč kave in premalo spanja

Ena največjih pasti po 40. letu je začaran krog utrujenosti. Zaradi hormonskih sprememb številne ženske spijo slabše, utrujenost pa nato poskušajo premagati z dodatnimi skodelicami kave. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko prevelik vnos kofeina težave še okrepi, saj lahko vpliva na kakovost spanja, kar vodi v še večjo utrujenost naslednji dan.

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Je torej kava prijateljica ali sovražnica?

Odgovor je odvisen od posameznice. Raziskave kažejo, da je zmerno uživanje kave za večino žensk varno in da lahko prinaša tudi določene koristi. Po drugi strani pa velja poslušati svoje telo, še posebej v obdobju perimenopavze in menopavze.

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Če po skodelici kave ostanete polne energije, dobro spite in nimate težav z vročinskimi oblivi, ni razloga za skrb. Če pa opažate nasprotno, je morda čas, da zmanjšate količino kofeina ali ga omejite na jutranje ure.

icon-expand Ste tudi ve ljubiteljice kave? FOTO: AdobeStock

Dan kave kot opomnik za ravnovesje

Mednarodni dan kave, ki ga obeležujemo 1. oktobra, je odlična priložnost, da si brez slabe vesti privoščite svojo najljubšo skodelico. Hkrati pa je dober opomnik, da tudi pri tako priljubljenem napitku velja pravilo zmernosti.

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