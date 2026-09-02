Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila

Skodelica kave je za mnoge nepogrešljiv del jutranje rutine. Dolga leta smo poslušali opozorila, naj z njo ne pretiravamo, nove raziskave pa kažejo nekoliko drugačno sliko. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da je lahko zmerno pitje kave povezano z nekaterimi koristmi za zdravje srca in jeter. Kje pa je meja med zmernim uživanjem in pretiravanjem?

Preberi še Zato kave ne bi smeli piti takoj po prebujanju

Koliko kave lahko spijemo na dan?

Kot poroča ameriško združenje za srce American Heart Association (AHA), je za večino zdravih odraslih varno zaužiti do 400 miligramov kofeina dnevno, kar ustreza približno trem do petim skodelicam kave. Na te ugotovitve opozarja tudi portal Medical News Today, ki je povzel najnovejše raziskave o vplivu kave na zdravje.

Vendar strokovnjaki opozarjajo, da teh številk ne smemo razumeti kot priporočilo, da bi morali vsak dan spiti pet skodelic kave, piše Tportal.

Prehranska strokovnjakinja Michelle Routhenstein poudarja, da je lahko do pet skodelic filtrirane kave na dan združljivih z dobrim zdravjem srca, vendar to ne pomeni, da je takšna količina idealna za vse posameznike. Kot poroča Medical News Today, se odziv na kofein od človeka do človeka precej razlikuje.

icon-expand Ledena kava FOTO: AdobeStock

Kava in zdravje srca

V zadnjih letih se je več raziskav osredotočilo na povezavo med pitjem kave in zdravjem srca. Kot navaja Medical News Today, so nekatere študije pokazale povezavo med zmernim uživanjem kave in manjšim tveganjem za določene srčno-žilne bolezni. Med njimi so atrijska fibrilacija, koronarna srčna bolezen, srčno popuščanje in možganska kap.

Preberi še Ali drži, da pitje mrzle kave vpliva na lepoto?

Posebej zanimiva je raziskava iz leta 2025, v kateri je sodelovalo 200 odraslih z vztrajajočo atrijsko fibrilacijo. Kot poroča Medical News Today, so imeli tisti, ki so vsak dan spili vsaj eno skodelico kave s kofeinom, kar 39 odstotkov manjše tveganje za ponovitev motnje srčnega ritma v primerjavi s skupino, ki se je kofeinu izogibala. Glavni avtor raziskave dr. Gregory M. Marcus je ob tem poudaril, da gre za eno prvih dolgoročnih randomiziranih raziskav na tem področju, zato so rezultati še posebej zanimivi.

icon-expand Ledena kava FOTO: AdobeStock

Presenetljive koristi za jetra

Koristi kave naj bi segale tudi do jeter. Kot poroča Medical News Today, je raziskava, objavljena v strokovni reviji Clinical Gastroenterology and Hepatology, analizirala podatke več kot 354.000 odraslih oseb iz projekta U.K. Biobank.

Preberi še Kaj se zgodi s telesom, če se za 30 dni odrečete pitju kave?

Raziskovalci so ugotovili, da so imele osebe, ki so pile pet ali več skodelic kave na dan, manjše tveganje za razvoj ciroze jeter, raka jeter in smrti, povezane z boleznimi jeter, piše Tportal.

Po besedah nutricionistke Meridan Zerner je eden od možnih razlogov bogata vsebnost antioksidantov in drugih rastlinskih spojin v kavi. Ti lahko pomagajo zmanjševati kronična vnetja v telesu, izboljšujejo občutljivost na inzulin in prispevajo k boljšemu uravnavanju krvnega sladkorja.

icon-expand kava FOTO: Adobe Stock

Ni vsak organizem enak

Čeprav so ugotovitve spodbudne, strokovnjaki opozarjajo, da kava ne vpliva na vse ljudi enako.

Preberi še Svet osvaja 'proffee', najnovejši trend s TikToka

Kako kava deluje na različne ljudi?

Kot navaja Medical News Today, lahko pri posameznikih, ki kofein presnavljajo počasneje, že nekaj skodelic povzroči povišan krvni tlak, razbijanje srca ali motnje spanja.

icon-expand Kava FOTO: AdobeStock

S čim so povezane koristi?

Prehranska terapevtka Claire Cohen poudarja, da so največje koristi najpogosteje povezane s črno kavo oziroma kavo z zelo malo dodanega sladkorja. Različni sladki kavni napitki namreč pogosto vsebujejo velike količine sladkorja in kalorij, kar lahko zmanjša ugodne učinke same kave.

Preberi še Pazite, kava lahko vpliva na učinkovitost vaših zdravil!

Torej, koliko kave je preveč?

Če ste zdrava odrasla oseba, strokovne smernice še vedno kažejo, da je do približno pet skodelic kave dnevno za večino ljudi varna količina. Vendar to ne pomeni, da bi morali količino povečevati, če vam zadostuje ena ali dve skodelici.

Preberi še Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?

Najboljši pokazatelj je vaše telo. Če po kavi opažate nemir, nespečnost, nervozo ali razbijanje srca, je to lahko znak, da ste presegli količino, ki vam ustreza. Če pa jo uživate zmerno, nove raziskave kažejo, da je lahko skodelica ali dve na dan veliko več kot le prijeten jutranji ritual.

icon-expand Kava FOTO: AdobeStock

Preberi še Kdaj je najboljši čas za pitje kave? Izognite se negativnim učinkom

Zadovoljna fit Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Naveličana prestavljanja, zavlačevanja in čakanja na zadnji trenutek? Mi tudi. Zato smo zate pripravili Fit e-novičke s katerimi boš celo leto zdrava, zadovoljna in v dobri formi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Vir: tportal.hr, Medical News Today, American Heart Association, Clinical Gastroenterology and Hepatology