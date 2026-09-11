Po 40. letu se to začne dogajati številnim ženskam, pa tega sploh ne pričakujejo

Obdobje med 40. in 55. letom je za številne ženske čas velikih sprememb. Pri večini se menopavza pojavi med 45. in 55. letom, vendar se prehod vanjo začne že prej in lahko traja več let. V tem času začnejo nihati in nato upadati ravni estrogena in progesterona. In telo to opazi.

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Menstruacija postane nepredvidljiva

Eden prvih znakov perimenopavze so spremembe menstruacijskega cikla. Menstruacija lahko pride prej ali pozneje, krvavitev je lahko močnejša ali šibkejša, cikli pa se postopoma spreminjajo. Pozneje menstruacija popolnoma preneha. O menopavzi govorimo šele, ko 12 mesecev ni menstruacije.

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Spanje nenadoma ni več samoumevno

Se zbujate ob treh zjutraj in potem ne morete več zaspati? Težave s spanjem so v srednjih letih zelo pogoste. K njim lahko prispevajo hormonske spremembe, nočno potenje in vročinski oblivi, pa tudi stres in druge življenjske obremenitve. In posledice niso majhne. Pomanjkanje spanja lahko vpliva na razpoloženje, koncentracijo, spomin in vsakodnevno delovanje.

icon-expand Spanje nenadoma ni več samoumevno. FOTO: Adobe Stock

"Zakaj sem tako pozabljiva?"

Morda ste pozabile, kam ste odložile telefon, ali ste sredi stavka iskale preprosto besedo. Tudi to je lahko del menopavznega prehoda. Ženske lahko opazijo več težav s spominom in koncentracijo, raziskave pa kažejo, da so lahko te kognitivne spremembe povezane tako s hormonskimi spremembami kot s slabšim spanjem in drugimi dejavniki. To še zdaleč ne pomeni, da se z vašimi možgani dogaja nekaj nevarnega.

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Trebuh se lahko poveča, mišic pa je manj

Ena najbolj opaznih sprememb je pogosto sprememba telesne sestave. Maščoba se lahko začne bolj kopičiti okoli trebuha, hkrati pa telo izgublja mišično maso. Spreminjata se tudi presnova in telesna sestava. Zato se lahko zgodi, da pri 47 letih enak način prehranjevanja in gibanja ne prinese več enakega rezultata kot pri 30. Prav v tem obdobju postaneta vadba za moč in skrb za mišice še pomembnejši.

icon-expand Ena najbolj opaznih sprememb je pogosto sprememba telesne sestave. FOTO: Adobe Stock

Spremeni se lahko tudi spolnost

Zaradi nižje ravni estrogena se lahko pojavi vaginalna suhost, spolni odnos je lahko neprijeten ali boleč, spremeni pa se lahko tudi libido. Toda menopavza ne pomeni konca spolnega življenja. Težave so mogoče obravnavati, ženske pa menopavzo doživljajo zelo različno.

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Tudi razpoloženje ni vedno takšno kot prej

Razdražljivost, tesnoba, nihanje razpoloženja in občutek, da vas stvari hitreje izčrpajo, so lahko del tega obdobja. Toda tukaj ne gre vedno samo za hormone. Ženska med 40. in 55. letom je lahko hkrati mama najstnikov, partnerica, zaposlena ženska in skrbnica ostarelih staršev. WHO opozarja, da se menopavzni prehod pogosto prekriva z velikim bremenom družinskih in poklicnih odgovornosti. Včasih torej ni problem samo v hormonih. Problem je, da je preprosto vsega preveč.

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Najpomembnejša sprememba se dogaja tudi od znotraj

Menopavza ni samo obdobje vročinskih oblivov in nekaj dodatnih kilogramov. Zaradi hormonskih sprememb se začnejo spreminjati tudi dejavniki, povezani s srcem, krvnim tlakom, holesterolom, kostno gostoto in presnovo. Zato strokovnjaki srednja leta vse bolj obravnavajo kot pomembno obdobje za preventivo. To pomeni, da je po 40. letu smiselno veliko več pozornosti nameniti gibanju, prehrani, spanju, krvnemu tlaku, holesterolu in zdravju kosti. Ne zato, da bi bile pri 50 videti kot pri 30. Ampak zato, da bi bile pri 70 še vedno močne, zdrave in samostojne.

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Ženska se ne pokvari

Morda je to najbolj pomembno. Če se vam po 40. letu zdi, da vaše telo ne sodeluje več tako kot nekoč, to ne pomeni, da ste ga izgubile. Telo se spreminja. In z njim se mora spremeniti tudi način, kako skrbimo zase. Manj kaznovanja zaradi številke na tehtnici. Več mišic. Več spanja. Več pozornosti zdravju. In predvsem manj pritiska, da bi morale pri 50 izgledati kot pri 30. Srednja leta niso konec ženskosti. So novo poglavje in zelo pomembno obdobje za zdravje, ki ga boste živele še desetletja.

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