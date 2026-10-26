Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene

Večina žensk ve, da bo menopavza nekoč prišla. A ko menstruacija prvič ne pride ob pričakovanem času, je občutek pogosto precej drugačen od tega, kar so si predstavljale. Za nekatere je to trenutek olajšanja. Konec menstrualnih bolečin, krvavitev in načrtovanja življenja okoli ciklusa. Za druge pa gre za presenetljivo čustven dogodek, ki sproži občutke žalosti, negotovosti in soočanja z novim življenjskim obdobjem. Strokovnjaki poudarjajo, da menopavza ni zgolj hormonska sprememba, ampak pomemben telesni in psihološki prehod.

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Najprej se začnejo spreminjati menstruacije

Menopavza običajno ne nastopi nenadoma. Pred njo pride obdobje perimenopavze, ki lahko traja več let. Takrat menstruacije postanejo neredne, včasih preskočijo mesec ali dva, nato pa se spet pojavijo. Razmiki med cikli se podaljšujejo, krvavitve pa so lahko močnejše ali šibkejše kot prej. Ko menstruacija prvič izostane, se številne ženske prvič zares zavedo, da se njihovo telo spreminja. Čeprav ena izostala menstruacija še ne pomeni menopavze, je pogosto pomemben psihološki mejnik.

Strokovnjaki opozarjajo, da ena sama izostala menstruacija še ne pomeni menopavze. Ta je uradno potrjena šele, ko mine 12 zaporednih mesecev brez menstruacije. Do takrat gre običajno za obdobje perimenopavze, ko hormoni močno nihajo in povzročajo različne simptome.

Telo pošilja prve signale

Zaradi nihanja in upadanja estrogena se lahko pojavijo različni simptomi. Med najpogostejšimi so vročinski oblivi, nočno znojenje, nespečnost, utrujenost, razbijanje srca, glavoboli, bolečine v sklepih in mišicah ter suhost nožnice. Nekatere ženske opažajo tudi težave s koncentracijo ali pogostejšo potrebo po uriniranju. Posebej značilni so vročinski oblivi. NHS opisuje, da lahko ženska nenadoma začuti močan val vročine v obrazu, vratu in prsnem košu, ki ga spremljajo znojenje, občutek tesnobe ali celo vrtoglavica.

Številne bolj kot fizični simptomi presenetijo čustva

icon-expand Zanimivo je, da številne ženske po začetnem šoku poročajo tudi o pozitivnih občutkih. FOTO: Shutterstock

Čeprav se o menopavzi pogosto govori predvsem skozi telesne spremembe, številne ženske pravijo, da so jih najbolj presenetila čustva. Pojavijo se lahko nihanje razpoloženja, razdražljivost, tesnoba, občutki praznine, zmanjšana motivacija in žalost. Nekatere prvič v življenju občutijo anksioznost, druge se spopadajo z občutkom izgube ali celo z blagimi depresivnimi simptomi. Američanka Susan je za strokovno združenje ACOG odkrito spregovorila o svoji izkušnji: "Fizični simptomi so bili šele začetek. Težje so bile čustvene spremembe. Občutki depresije, žalosti in izgube zanimanja za stvari, ki sem jih nekoč rada počela, so postali veliko močnejši." Povedala je tudi, da jo je presenetilo, kako močno so spremembe vplivale na njen občutek lastne identitete in samozavesti. Podobne izkušnje opisujejo tudi druge ženske. Ena od sogovornic na portalu MenoHello je priznala: "Bila sem depresivna in začela doživljati tesnobo, ki je prej nikoli nisem poznala."

Zakaj je občutek izgube tako pogost?

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Psihologi opozarjajo, da žalost ni povezana le s hormonskimi spremembami. Za številne ženske je prva izostala menstruacija simboličen konec rodnega obdobja. Nekatere začnejo razmišljati o staranju, minevanju časa ali spremembah v družini. Druge občutijo, da zapirajo pomembno življenjsko poglavje. Hkrati se menopavza pogosto pojavi v obdobju, ko se srečujejo še z drugimi velikimi spremembami: otroci odhajajo od doma, starši potrebujejo več pomoči, karierne poti se spreminjajo. Ena od žensk, ki je svojo zgodbo delila v projektu zbiranja izkušenj z menopavzo, je obdobje opisala takole: "Zdelo se mi je, kot da moje telo ni več moje. Bila sem jezna, zmedena in žalostna hkrati."

Pogost je tudi občutek, da ženske niso pripravljene

icon-expand Strokovnjaki opozarjajo, da menopavza ni zgolj biološki dogodek, ampak za marsikatero žensko tudi psihološki prelom. FOTO: Adobe Stock

Več žensk v osebnih pričevanjih poudarja, da jih menopavza ni presenetila zato, ker zanjo ne bi vedele, temveč zato, ker nihče ni govoril o čustveni plati tega obdobja. Večinoma se namreč pogovarjamo (če sploh) o telesnih simptomih, o čustvih pa praviloma ne ... Mnoge so pričakovale vročinske oblive, niso pa bile pripravljene na občutke tesnobe, izgubo samozavesti, možgansko meglo ali spremembe razpoloženja. Nekatere so celo menile, da gre za osebno krizo ali izgorelost, preden so ugotovile, da so njihove težave povezane z menopavznim prehodom.

Potem pa pogosto pride še nekaj nepričakovanega: olajšanje

Zanimivo je, da veliko žensk po začetnem obdobju negotovosti govori tudi o občutku svobode. Na portalu My Menoplan je ena od sogovornic svojo prvo reakcijo opisala zelo neposredno: "Bila sem srečna. Nič več menstruacij. Nič več krčev."

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Strokovnjaki zato menopavze ne opisujejo kot konec, temveč kot prehod. Za številne ženske pomeni začetek obdobja, ko se manj obremenjujejo s pričakovanji okolice, več pozornosti namenjajo sebi in se počutijo bolj samozavestne kot kadarkoli prej.

Strokovnjaki menopavze ne opisujejo zgolj kot obdobje izgub, temveč kot prehod v novo življenjsko fazo, ki jo številne ženske kasneje povezujejo z večjo samozavestjo, manj prilagajanja drugim in večjo osredotočenostjo nase.

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Anketa Arhiv Ko vam je menstruacija prvič izostala zaradi menopavze (ali ko si predstavljate ta trenutek), kaj bi najmočneje občutili? Olajšanje Žalost ali občutek izgube Tesnobo oziroma skrb Veselje zaradi novega življenjskega obdobja Zmedenost in negotovost Nisem še v tem obdobju in sploh si ne znam predstavljati, kako bo Moški Ženska Olajšanje 0 Žalost ali občutek izgube 0 Tesnobo oziroma skrb 0 Veselje zaradi novega življenjskega obdobja 0 Zmedenost in negotovost 0 Nisem še v tem obdobju in sploh si ne znam predstavljati, kako bo 0 Olajšanje 0 Žalost ali občutek izgube 0 Tesnobo oziroma skrb 0 Veselje zaradi novega življenjskega obdobja 0 Zmedenost in negotovost 0 Nisem še v tem obdobju in sploh si ne znam predstavljati, kako bo 0 Olajšanje 0 Žalost ali občutek izgube 0 Tesnobo oziroma skrb 0 Veselje zaradi novega življenjskega obdobja 0 Zmedenost in negotovost 0 Nisem še v tem obdobju in sploh si ne znam predstavljati, kako bo 0 Skupaj Moški Ženska

Prva izostala menstruacija zaradi menopavze je veliko več kot le sprememba na koledarju. Za mnoge ženske je to trenutek, ko se prvič resno soočijo s spremembami v telesu in življenju. Občutki so lahko zelo različni, od strahu in negotovosti do olajšanja in nove samozavesti. Pomembno pa je vedeti, da gre za naraven življenjski proces, ki ga doživlja vsaka ženska na svoj način.

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Viri: Mayo Clinic, NHS, ACOG, MenoHello, My Menoplan, Vizita.si