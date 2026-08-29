Multivitamini po 60. letu: Kaj razkriva obsežna znanstvena študija?

Multivitamini sodijo med najbolj priljubljena prehranska dopolnila, a strokovnjaki že desetletja razpravljajo o tem, ali zdravim ljudem dejansko prinašajo koristi. Zdaj nova analiza velike ameriške raziskave nakazuje, da bi lahko pri starejših odraslih vsakodnevno jemanje multivitaminov prineslo določene pozitivne učinke, predvsem pri ohranjanju telesne funkcionalnosti in vsakodnevne samostojnosti. Ob tem pa raziskovalci poudarjajo, da rezultati še zdaleč ne pomenijo, da bi morali vsi po 60. letu začeti jemati prehranska dopolnila.
Kaj je pokazala velika ameriška raziskava?
Raziskava COSMOS (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study) velja za eno največjih tovrstnih raziskav doslej. Vključevala je več kot 21.000 starejših odraslih, pri čemer so bile ženske stare najmanj 65 let, moški pa najmanj 60 let. Šlo je za randomizirano, dvojno slepo in s placebom kontrolirano raziskavo, kar predstavlja enega najvišjih standardov znanstvenega raziskovanja.
Najnovejša analiza se je osredotočila na vprašanje funkcionalnega zdravja, torej na sposobnost opravljanja vsakodnevnih opravil, stopnjo samostojnosti in vpliv zdravstvenih težav na vsakdanje življenje.
Učinek obstaja, a ni dramatičen
Po približno treh letih so udeleženci, ki so vsakodnevno jemali multivitaminsko-mineralni pripravek, poročali o nekoliko boljši telesni funkcionalnosti in manjšem številu zdravstvenih težav v primerjavi s skupino, ki je prejemala placebo. Razlike sicer niso bile velike, vendar so bile dovolj opazne, da so pritegnile pozornost raziskovalcev.
Strokovnjaki opozarjajo, da multivitamini niso čudežna rešitev proti staranju. Rezultati namreč kažejo le na možnost manjšega, postopnega učinka, ki bi lahko pri nekaterih starejših ljudeh skozi leta prispeval k boljšemu počutju in delovanju organizma, piše Tportal.
Pomembno je tudi poudariti, da so podatki temeljili na samoocenah sodelujočih, rezultati pa v času objave še niso bili v celoti recenzirani v znanstveni literaturi. Zato jih raziskovalci za zdaj obravnavajo kot predhodne ugotovitve.
Kaj pa spomin in možgani?
To ni prvi zanimiv rezultat raziskave COSMOS. Predhodne analize, ki so zajele več kot 5000 udeležencev, so pokazale povezavo med vsakodnevnim jemanjem multivitaminov in boljšimi rezultati na testih spomina ter splošnih kognitivnih sposobnosti. Raziskovalci so ocenili, da je bil opaženi učinek primerljiv približno z dvema letoma manj kognitivnega staranja.
Kljub temu poudarjajo, da to še ne pomeni, da multivitamini preprečujejo demenco ali druge nevrodegenerativne bolezni. V drugi analizi raziskave namreč niso ugotovili statistično pomembnega zmanjšanja števila novih primerov blage kognitivne motnje ali demence, še piše Tportal.
Lahko prehranska dopolnila upočasnijo staranje?
Letos objavljena analiza dela raziskave COSMOS je proučevala tudi krvne označevalce pri 399 udeležencih. Po dveh letih jemanja multivitaminov so raziskovalci opazili določene ugodne spremembe pri nekaterih metabolnih kazalnikih, ki so povezani s kroničnimi boleznimi. Pozitivne trende so zaznali tudi pri nekaterih pokazateljih biološke starosti.
Vendar so bili rezultati prešibki, da bi lahko znanstveniki z gotovostjo trdili, da multivitamini upočasnjujejo proces staranja. Zato ostajajo previdni pri interpretaciji ugotovitev.
Ali po 60. letu potrebujemo multivitamine?
Odgovor strokovnjakov je preprost: ne nujno. Multivitamini so lahko koristni pri ljudeh, ki zaradi zdravstvenega stanja, prehranskih omejitev ali drugih razlogov ne zaužijejo dovolj določenih vitaminov in mineralov. Ne morejo pa nadomestiti uravnotežene prehrane, redne telesne aktivnosti, kakovostnega spanca in drugih zdravih življenjskih navad, ki imajo dokazano največji vpliv na zdravo staranje.
Ameriški Nacionalni inštitut za zdravje (NIH) obenem opozarja, da se sestava prehranskih dopolnil med izdelki močno razlikuje. Pri jemanju več različnih dopolnil hkrati ali ob določenih zdravilih je potrebna dodatna previdnost, saj lahko pride do prevelikega vnosa posameznih hranil ali neželenih interakcij.
Vir: tportal.hr
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