Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan

Ženske in dekleta med najbolj izpostavljenimi

Na mednarodni konferenci o nevarnih kemikalijah, ki je konec septembra potekala v Ljubljani, so strokovnjaki predstavili najnovejše ugotovitve o prisotnosti kemikalij v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Sklep je bil jasen: pomemben vir izpostavljenosti nevarnim kemikalijam predstavljajo običajni potrošniški izdelki, med najbolj ranljivimi skupinami pa so ženske in otroci.

Preberi še Ali vaše spodnje perilo vsebuje nevarne kemikalije?

Posebej so izpostavili spodnje perilo. Testiranje je pokazalo, da je vsaj en bisfenol vsebovalo 55 od 166 analiziranih vzorcev. Po navedbah strokovnjakov so ženske in dekleta bolj izpostavljene kot moški, saj je žensko spodnje perilo pogosteje izdelano iz sintetičnih materialov.

icon-expand Spodnje perilo FOTO: Shutterstock

Kaj so pravzaprav bisfenoli?

Bisfenoli sodijo med kemikalije, ki lahko vplivajo na hormonski sistem. Strokovnjaki opozarjajo, da so hormonski motilci povezani z vrsto zdravstvenih težav, od motenj razvoja in presnove do vplivov na plodnost ter povečanja tveganja za nekatere bolezni. Po strožji oceni Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) iz leta 2023 lahko že sama izpostavljenost bisfenolu A (BPA) iz oblačil pri nekaterih skupinah preseže priporočene varne meje. Še posebej ranljivi so majhni otroci.

icon-expand Nevarne kemikalije so našli v spodnjem perilu ... FOTO: Profimedia

Ne le perilo: kemikalije odkrili tudi v slušalkah

Rezultati testov so pokazali, da težava ni omejena zgolj na oblačila. Raziskovalci so analizirali tudi slušalke in ugotovili, da je vsak izmed 81 testiranih vzorcev vseboval vsaj eno snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost. Ftalate in bisfenole so našli v vseh pregledanih slušalkah, večina pa je vsebovala tudi zaviralce gorenja. Strokovnjaki opozarjajo, da posamezne koncentracije morda niso visoke, problem pa predstavlja skupna izpostavljenost številnim kemikalijam hkrati, kar imenujejo kemijski koktajl.

Preberi še Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo

Zaskrbljujoče ugotovitve tudi pri otroških oblačilih

Preverjali so tudi otroške UV-majice. Bisfenole so odkrili v 60 odstotkih testiranih izdelkov, več kot tretjina pa ni zagotavljala UV-zaščite, ki jo navajajo proizvajalci. To pomeni, da nekateri izdelki ne izpolnjujejo zahtev evropske zakonodaje za osebno varovalno opremo. Ker otroci zaradi razvoja organizma veljajo za posebej občutljivo skupino, strokovnjaki pozivajo k večji previdnosti pri izbiri izdelkov za najmlajše.

Preberi še Test UV-majic: 4 od 10 izdelkov ne zagotavlja obljubljene zaščite

Kako lahko zmanjšamo izpostavljenost?

Strokovnjaki svetujejo, da pri nakupu oblačil in drugih izdelkov, kadar je mogoče, izbiramo materiale z manj sintetičnih vlaken, pozornost pa namenimo tudi sestavi izdelkov. Priporočajo tudi zmanjšanje nepotrebne izpostavljenosti plastiki ter previdnost pri vsakodnevni uporabi izdelkov, ki so v neposrednem stiku s kožo.

Kot opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, potrošniki pogosto domnevamo, da so izdelki na trgovskih policah samodejno varni, vendar rezultati testiranj kažejo, da temu ni vedno tako. Zato pozivajo k strožjim ukrepom in boljši zaščiti potrošnikov.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Viri: 24ur.com, Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), EFSA