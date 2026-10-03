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Spodnje perilo
Zdravje

Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan

N. Č. , STA
03. 10. 2026 09.08
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Novi testi izdelkov za vsakdanjo uporabo so razkrili zaskrbljujoče rezultate. Nevarne kemikalije so odkrili v spodnjem perilu, slušalkah in otroških UV-majicah, strokovnjaki pa opozarjajo, da so med najbolj izpostavljenimi prav ženske in otroci.

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Ženske in dekleta med najbolj izpostavljenimi

Na mednarodni konferenci o nevarnih kemikalijah, ki je konec septembra potekala v Ljubljani, so strokovnjaki predstavili najnovejše ugotovitve o prisotnosti kemikalij v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Sklep je bil jasen: pomemben vir izpostavljenosti nevarnim kemikalijam predstavljajo običajni potrošniški izdelki, med najbolj ranljivimi skupinami pa so ženske in otroci.

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Posebej so izpostavili spodnje perilo. Testiranje je pokazalo, da je vsaj en bisfenol vsebovalo 55 od 166 analiziranih vzorcev. Po navedbah strokovnjakov so ženske in dekleta bolj izpostavljene kot moški, saj je žensko spodnje perilo pogosteje izdelano iz sintetičnih materialov.

Spodnje perilo
Spodnje periloFOTO: Shutterstock

Kaj so pravzaprav bisfenoli?

Bisfenoli sodijo med kemikalije, ki lahko vplivajo na hormonski sistem. Strokovnjaki opozarjajo, da so hormonski motilci povezani z vrsto zdravstvenih težav, od motenj razvoja in presnove do vplivov na plodnost ter povečanja tveganja za nekatere bolezni.

Po strožji oceni Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) iz leta 2023 lahko že sama izpostavljenost bisfenolu A (BPA) iz oblačil pri nekaterih skupinah preseže priporočene varne meje. Še posebej ranljivi so majhni otroci.

Nevarne kemikalije so našli v spodnjem perilu ...
Nevarne kemikalije so našli v spodnjem perilu ...FOTO: Profimedia

Ne le perilo: kemikalije odkrili tudi v slušalkah

Rezultati testov so pokazali, da težava ni omejena zgolj na oblačila. Raziskovalci so analizirali tudi slušalke in ugotovili, da je vsak izmed 81 testiranih vzorcev vseboval vsaj eno snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost. Ftalate in bisfenole so našli v vseh pregledanih slušalkah, večina pa je vsebovala tudi zaviralce gorenja.

Strokovnjaki opozarjajo, da posamezne koncentracije morda niso visoke, problem pa predstavlja skupna izpostavljenost številnim kemikalijam hkrati, kar imenujejo kemijski koktajl.

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Zaskrbljujoče ugotovitve tudi pri otroških oblačilih

Preverjali so tudi otroške UV-majice. Bisfenole so odkrili v 60 odstotkih testiranih izdelkov, več kot tretjina pa ni zagotavljala UV-zaščite, ki jo navajajo proizvajalci. To pomeni, da nekateri izdelki ne izpolnjujejo zahtev evropske zakonodaje za osebno varovalno opremo.

Ker otroci zaradi razvoja organizma veljajo za posebej občutljivo skupino, strokovnjaki pozivajo k večji previdnosti pri izbiri izdelkov za najmlajše.

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Kako lahko zmanjšamo izpostavljenost?

Strokovnjaki svetujejo, da pri nakupu oblačil in drugih izdelkov, kadar je mogoče, izbiramo materiale z manj sintetičnih vlaken, pozornost pa namenimo tudi sestavi izdelkov. Priporočajo tudi zmanjšanje nepotrebne izpostavljenosti plastiki ter previdnost pri vsakodnevni uporabi izdelkov, ki so v neposrednem stiku s kožo.

Kot opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, potrošniki pogosto domnevamo, da so izdelki na trgovskih policah samodejno varni, vendar rezultati testiranj kažejo, da temu ni vedno tako. Zato pozivajo k strožjim ukrepom in boljši zaščiti potrošnikov.

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Razlagalnik

Hormonski motilci so snovi, ki lahko vstopijo v telo in posnemajo, blokirajo ali zmotijo naravno delovanje hormonov v endokrinem sistemu. Ker hormoni nadzorujejo skoraj vse procese v telesu, vključno z rastjo, presnovo, razmnoževanjem in razvojem, lahko celo majhne količine teh kemikalij povzročijo resne motnje. Raziskave kažejo, da so lahko še posebej nevarni v kritičnih obdobjih razvoja, kot so nosečnost in zgodnje otroštvo, saj lahko trajno vplivajo na zdravje posameznika.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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