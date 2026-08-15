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Nočno potenje
Zdravje

Se ponoči zbujate premočeni? Morda ni kriva le vročina

N. Č.
15. 08. 2026 07.00
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Vročinski val še dodatno obremeni telo, zato se veliko žensk po 40. letu ponoči zbudi prepotenih, utrujenih in z občutkom, da sploh niso spale. A strokovnjaki opozarjajo, da vzrok ni vedno le vročina – pogosto gre za kombinacijo hormonov, prehrane, alkohola in napačnih večernih navad.

Nočno potenje je poleti pogostejše, a pri ženskah se lahko pojavlja tudi zaradi hormonskih sprememb, stresa, prehrane ali materialov, ki zadržujejo toploto. Strokovnjaki opozarjajo, da vzrok pogosto ni le vročina – telo namreč na številne dejavnike reagira z dvigom notranje temperature.

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Zakaj je poleti nočno potenje še izrazitejše?

V vročinskem valu se telo ponoči težje ohladi, zato se dvigne notranja temperatura. Če je spalnica pretopla ali če uporabljate sintetične materiale, se potenje še okrepi. Poleti se pogosto seštejejo hormoni, stres in vročina – zato se ženske pogosteje zbujajo premočene.

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Najpogostejši razlogi za nočno potenje pri ženskah

Po podatkih Healthline in Mayo Clinic je nočno potenje pri ženskah najpogosteje povezano s hormonskimi nihanji, stresom, prehrano in spalnimi navadami. Vročinski val težavo še okrepi, saj se telo ponoči težje ohladi, kar vodi v pogostejša prebujanja in občutek, da je spanje 'neobnovitveno'. Če se ponoči zbujate premočeni, je dobro poznati najpogostejše razloge – mnogi med njimi so povsem običajni in jih lahko omilite z nekaj preprostimi spremembami.

Se tudi ve ponoči zbujate prepotene?
Se tudi ve ponoči zbujate prepotene?FOTO: Profimedia

Spodaj najdete podrobno razložene najpogostejše razloge za nočno potenje pri ženskah.

Hormonske spremembe po 40. letu

Perimenopavza in menopavza sta eden najpogostejših vzrokov za nočno potenje pri ženskah. Nihanje estrogena vpliva na termoregulacijo, zato se telo hitreje pregreje, kar sproži potenje in prebujanje. Mayo Clinic navaja, da se simptomi pogosto okrepijo v vročih dneh, ko je notranja temperatura že naravno višja.

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Stres in povišan kortizol

Stres dvigne raven kortizola, kar lahko ponoči povzroči nemir, hitrejši srčni utrip in potenje. Healthline pojasnjuje, da se ženske, ki so čez dan pod večjim pritiskom, ponoči pogosteje prebujajo prepotene. Telo namreč v stresnih obdobjih težje preklopi v globok, regenerativen spanec.

Tudi vam povzroča težave nočno potenje?
Tudi vam povzroča težave nočno potenje?FOTO: AdobeStock

Prehrana in pozni obroki

Mastna, začinjena ali pozna večerja dvigne notranjo temperaturo, saj telo porablja več energije za prebavo. To lahko sproži nočno potenje, še posebej v vročih dneh. Strokovnjaki priporočajo, da zadnji obrok zaužijete vsaj dve do tri ure pred spanjem.

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Alkohol in kofein

Alkohol razširi krvne žile in dvigne telesno temperaturo, kofein pa stimulira živčni sistem. Oboje lahko povzroči nočno potenje in pogostejša prebujanja. Mayo Clinic opozarja, da je učinek alkohola in kofeina še izrazitejši pri ženskah po 40. letu.

Dehidracija

Dehidracija lahko dvigne srčni utrip in notranjo temperaturo, kar ponoči sproži potenje. Healthline poudarja, da je poleti pomembno nadomeščati elektrolite – ne le vodo. Pomaga voda z limono, kokosova voda ali napitki z magnezijem.

Ne samo voda, pomembni so tudi elektroliti.
Ne samo voda, pomembni so tudi elektroliti.FOTO: Shutterstock

Neprimerni materiali posteljnine

Sintetični materiali, kot sta poliester in mikrovlakna, zadržujejo toploto in vlago. To pomeni, da se telo ponoči hitreje pregreje, pot pa ostane ujeta pod tkanino. Naravni materiali, kot so bombaž, lan ali bambus, omogočajo boljše dihanje in odvajanje vlage.

Previsoka temperatura spalnice

Optimalna temperatura spalnice je med 18 in 20 C, a v vročinskem valu to pogosto ni izvedljivo. Če je spalnica pretopla, se telo težje ohladi, kar sproži potenje. Pomaga prezračevanje tik pred spanjem, ventilator ali tanjša posteljnina.

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Zdravstveni dejavniki

V redkejših primerih je nočno potenje lahko povezano z okužbami, ščitnico ali določenimi zdravili. Če se potenje pojavlja pogosto, je močno ali spremljano z drugimi simptomi, je priporočljivo, da se pogovorite z zdravnikom. Strokovnjak lahko preveri, ali gre za hormonske spremembe ali drug vzrok.

Nočno potenje povzroča težave veliko ljudem.
Nočno potenje povzroča težave veliko ljudem.FOTO: AdobeStock

Kdaj je nočno potenje znak, da je čas za obisk zdravnika?

Če se nočno potenje pojavlja več tednov zapored, je zelo močno ali ga spremljajo simptomi, kot so hujšanje, povišana temperatura, razbijanje srca ali nenavadna utrujenost, strokovnjaki priporočajo pogovor z zdravnikom. Nočno potenje je najpogosteje neškodljivo, a lahko v redkih primerih kaže na hormonske spremembe, ščitnico ali odziv na zdravila.

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Kako si lahko pomagate že danes?

Rešitve:

izberite lahke, naravne materiale posteljnine,

zmanjšajte alkohol in kofein po 16. uri,

jejte vsaj 2–3 ure pred spanjem,

pred spanjem prezračite spalnico,

poskusite hladno prho ali mlačno kopel,

zmanjšajte svetlobo in elektronske naprave pred spanjem.

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