7 znakov, ki razkrivajo, da vam primanjkuje magnezija

Vas pogosto mučijo utrujenost, krči v mišicah ali težave s spanjem? Morda razlog ni le stres. Strokovnjaki opozarjajo, da je lahko za nekaterimi povsem vsakodnevnimi težavami tudi pomanjkanje magnezija, minerala, ki sodeluje pri več kot 300 pomembnih procesih v telesu.

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Zakaj je magnezij tako pomemben?

Po podatkih ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH) je magnezij ključen za delovanje mišic, živčnega sistema, uravnavanje krvnega sladkorja in krvnega tlaka ter za ohranjanje zdravih kosti. Če ga primanjkuje, lahko telo začne pošiljati opozorilne znake.

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7 znakov, ki vas opozarjajo na pomanjkanje magnezija

Pogosta utrujenost in pomanjkanje energije

Eden najpogostejših znakov pomanjkanja magnezija je občutek izčrpanosti. Magnezij namreč sodeluje pri pretvarjanju hrane v energijo, zato lahko prenizke ravni vplivajo na vsakodnevno počutje. Kot pojasnjuje Cleveland Clinic, sta utrujenost in splošna oslabelost pogosto med prvimi simptomi pomanjkanja magnezija.

icon-expand Ste pogosto utrujene? FOTO: Shutterstock

Mišični krči in trzanje

Če se vam pogosto pojavljajo krči v mečih ali nenadzorovano trzanje mišic, je lahko razlog tudi pomanjkanje tega minerala. Po podatkih NIH in Cleveland Clinic lahko nizke ravni magnezija povzročijo mišične krče, spazme in druge nevromuskularne težave.

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Težave s spanjem

Mnogi ljudje posegajo po prehranskih dopolnilih z magnezijem prav zaradi slabega spanca. Čeprav magnezij ni čudežno zdravilo za nespečnost, ima pomembno vlogo pri delovanju živčnega sistema. Mayo Clinic navaja, da so težave s spanjem lahko eden od znakov prenizkih ravni magnezija, zlasti pri ljudeh, ki imajo hkrati povečano raven stresa.

icon-expand Imate tudi ve težave s spanjem? FOTO: iStockphoto

Glavoboli

Občasni glavoboli niso nujno povezani s pomanjkanjem magnezija, vendar raziskave kažejo, da ima ta mineral pomembno vlogo pri delovanju živčnega sistema. Strokovnjaki z Mayo Clinic poudarjajo, da se nizke ravni magnezija pogosto pojavljajo tudi pri ljudeh, ki jih pestijo pogosti glavoboli.

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Slabost in izguba apetita

Pomanjkanje magnezija se lahko kaže tudi skozi prebavne težave. NIH med zgodnje simptome uvršča izgubo apetita, slabost in občutek splošnega nelagodja. Ker gre za precej nespecifične znake, ljudje pogosto sploh ne pomislijo, da bi lahko bil razlog povezan s prehrano.

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Občutek tesnobe in razdražljivost

Magnezij pomembno vpliva na delovanje živčnega sistema. Nekatere raziskave nakazujejo povezavo med nizkimi ravnmi magnezija in slabšim obvladovanjem stresa. Strokovnjaki poudarjajo, da pomanjkanje magnezija ni edini razlog za tesnobo ali razdražljivost, lahko pa k težavam prispeva.

icon-expand Tudi vas muči občutek tesnobe? FOTO: AdobeStock

Mravljinčenje ali odrevenelost

Pri izrazitejšem pomanjkanju se lahko pojavijo tudi nevrološki simptomi, kot so mravljinci v rokah in nogah ali občutek odrevenelosti. Po podatkih NIH se lahko ob dolgotrajnem in nezdravljenem pomanjkanju pojavijo tudi resnejše težave z živčnim sistemom.

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Kako ugotoviti pomanjkanje magnezija?

Prepoznati pomanjkanje magnezija ni vedno preprosto, saj so simptomi, kot so utrujenost, mišični krči, glavoboli ali težave s spanjem, lahko povezani tudi z drugimi zdravstvenimi stanji. Če se ti znaki pojavljajo pogosto ali vztrajajo dlje časa, je smiselno obiskati zdravnika.

icon-expand Ali redno uživate magnezij? FOTO: AdobeStock

Krvna preiskava, ki razkriva pomanjkanje magnezija

Pomanjkanje magnezija je mogoče preveriti s krvno preiskavo, vendar strokovnjaki opozarjajo, da vrednost magnezija v krvi ne odraža vedno natančno zalog tega minerala v telesu, saj se večina magnezija nahaja v kosteh in tkivih, ne v krvi. Zato zdravniki pri oceni upoštevajo tako laboratorijske izvide kot tudi vaše simptome in življenjski slog.

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Kdo je dovzeten za pomanjkanje magnezija?

Večje tveganje za pomanjkanje magnezija imajo ljudje z neuravnoteženo prehrano, prebavnimi boleznimi, sladkorno boleznijo tipa 2 ter tisti, ki jemljejo določena zdravila. Če sumite, da vam magnezija primanjkuje, se pred začetkom jemanja prehranskih dopolnil posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH) je najboljši način za ohranjanje ustreznih ravni magnezija raznolika prehrana, bogata z oreščki, semeni, stročnicami, polnozrnatimi živili in zeleno listnato zelenjavo.

icon-expand Prehrana obogatena z magnezijem. FOTO: AdobeStock

Katera živila vsebujejo največ magnezija?

Po priporočilih Harvard T.H. Chan School of Public Health in NIH so dobri viri magnezija: mandlji in drugi oreščki, bučna semena, stročnice, ovseni kosmiči, polnozrnata žita, špinača in druga zelena listnata zelenjava, fižol, temna čokolada z visokim deležem kakava. Strokovnjaki poudarjajo, da je uravnotežena prehrana najboljši način za zagotavljanje zadostnega vnosa magnezija.

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Kdaj obiskati zdravnika?

Če se soočate z vztrajno utrujenostjo, pogostimi mišičnimi krči ali drugimi opisanimi simptomi, se je smiselno posvetovati z zdravnikom. Ti znaki imajo lahko različne vzroke, zato postavljanje diagnoze na lastno pest ni priporočljivo.

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Viri: National Institutes of Health (NIH), Mayo Clinic, Cleveland Clinic