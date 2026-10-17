Po 50. letu ga pogosto primanjkuje, znaki pa so zelo podobni utrujenosti

Mnogi utrujenost, slabši spomin in pomanjkanje energije pripisujejo stresu, letom ali slabemu spancu. Včasih pa se za temi težavami skriva nekaj drugega. Strokovnjaki opozarjajo, da je pomanjkanje vitamina B12 pri starejših odraslih razmeroma pogosto, simptomi pa se lahko razvijajo počasi in jih zato hitro spregledamo. Po podatkih portala Healthline je tveganje za pomanjkanje vitamina B12 večje tudi zato, ker se s starostjo zmanjšuje sposobnost njegove absorpcije.

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Zakaj je vitamin B12 tako pomemben?

Vitamin B12 sodeluje pri nastajanju rdečih krvničk, delovanju živčnega sistema in tvorbi DNK. Brez zadostnih količin telo ne more normalno opravljati številnih ključnih funkcij. Pomanjkanje lahko sčasoma povzroči tako telesne kot nevrološke težave.

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Prvi znak je pogosto utrujenost

Če vam v zadnjem času primanjkuje energije, se hitro utrudite ali imate občutek, da nikoli niste zares spočiti, je lahko razlog tudi prenizka raven vitamina B12. Ta vitamin je pomemben za nastajanje zdravih rdečih krvničk, ki po telesu prenašajo kisik. Ob pomanjkanju se lahko razvije slabokrvnost, posledica pa je izrazita utrujenost.

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Težave s spominom in koncentracijo

Ste pozabili, zakaj ste stopili v sobo? Težje sledite pogovoru ali se zberete pri delu? Tudi to so lahko znaki pomanjkanja vitamina B12. Raziskave kažejo, da lahko nizke ravni vplivajo na delovanje možganov ter povzročijo težave s spominom, koncentracijo in razmišljanjem.

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Mravljinci v rokah in nogah

Eden najbolj značilnih simptomov so mravljinci oziroma občutek "iglic" v rokah in stopalih. Vitamin B12 je namreč ključen za zdravje živčnega sistema. Če ga primanjkuje, lahko pride do poškodb živcev, kar se kaže kot mravljinčenje, odrevenelost ali zmanjšan občutek v okončinah.

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Pozabljivost ni vedno posledica staranja

Veliko ljudi meni, da je slabši spomin neizogiben del staranja. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da lahko na kognitivne sposobnosti vplivajo tudi prehranske pomanjkljivosti. Med njimi je prav vitamin B12 eden najpogosteje omenjenih.

icon-expand Pozabljivost ni vedno posledica staranja. FOTO: AdobeStock

Kdo je najbolj ogrožen?

Po podatkih Mayo Clinic se tveganje za pomanjkanje vitamina B12 povečuje s starostjo, saj telo vitamina ne absorbira več tako učinkovito kot v mlajših letih. Večje tveganje imajo tudi osebe z določenimi boleznimi prebavil, ljudje, ki jemljejo nekatera zdravila za zmanjševanje želodčne kisline, ter vegetarijanci in vegani.

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V katerih živilih ga najdemo?

Vitamin B12 najdemo predvsem v: ribah, mesu, jajcih, mleku in mlečnih izdelkih, obogatenih žitih in nekaterih rastlinskih napitkih. Ker ga v rastlinskih živilih naravno skoraj ni, morajo ljudje, ki ne uživajo živil živalskega izvora, pogosto poseči po prehranskih dopolnilih.

icon-expand Vitamin B12 FOTO: AdobeStock

Kdaj obiskati zdravnika?

Če se spopadate z dolgotrajno utrujenostjo, pozabljivostjo, slabšo koncentracijo ali mravljinci v rokah in nogah, je smiselno o tem govoriti z zdravnikom. Pomanjkanje vitamina B12 je mogoče preveriti s krvnim testom, zgodnje odkrivanje pa je pomembno predvsem zato, ker lahko dolgotrajno pomanjkanje povzroči tudi trajnejše nevrološke posledice.

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Simptomi, ki jih ne gre prezreti

Čeprav se lahko zdijo povsem običajni, strokovnjaki opozarjajo, da so naslednji znaki vredni pozornosti: stalna utrujenost, pomanjkanje energije, pozabljivost, slaba koncentracija, mravljinci v rokah in nogah, omotica, bledica, težave z ravnotežjem.

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