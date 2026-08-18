Zakaj se po dopustu počutimo prazno' – psihologi razlagajo, kaj se dogaja v telesu

Zakaj se po dopustu pojavi občutek praznine?

Po podatkih American Psychological Association (APA) se med dopustom raven kortizola, stresnega hormona, zniža, živčni sistem se umiri, telo pa deluje v bolj sproščenem ritmu. Ko se vrnemo v vsakdan, se kortizol začne ponovno dvigovati, kar lahko povzroči občutek notranje napetosti, praznine in utrujenosti. Harvard Health pojasnjuje, da telo potrebuje nekaj dni, da se prilagodi spremembi, zato je prehod pogosto čustveno in fizično naporen.

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Na dopustu se gibljemo več, spimo bolje in smo izpostavljeni naravni svetlobi, kar dodatno vpliva na boljše počutje. Ko se ta ritem nenadoma prekine, živčni sistem doživi mikro šok, ki ga občutimo kot praznino ali melanholijo.

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Dopaminski padec po dopustu

Med dopustom doživljamo več dopamina, hormona motivacije in zadovoljstva. Novi kraji, morje, sonce, jutranja kava na terasi in več gibanja ustvarijo stalne dopaminske dražljaje. Po podatkih Cleveland Clinic se ob vrnitvi domov ti dražljaji zmanjšajo, kar povzroči t. i. dopaminski padec. Ta se kaže kot nezbranost, občutek prazne glave, pomanjkanje motivacije in rahla žalost. Gre za naraven biološki odziv, ki se pojavi, ko se telo vrne iz stimulativnega okolja v rutino.

icon-expand Po dopustu dopamin pade. FOTO: Shutterstock

Zakaj se utrujenost po dopustu pogosto okrepi?

Po dopustu se pogosto pojavi utrujenost, ki je posledica kombinacije fizičnega počitka in psihološkega preklopa. Mayo Clinic pojasnjuje, da se ob vrnitvi v vsakdan dvigne aktivnost simpatičnega živčnega sistema, ki je odgovoren za odziv "boj ali beg". Telo se mora znova navaditi na urnike, obveznosti, delo in mentalne obremenitve, kar lahko povzroči občutek izčrpanosti. Če smo bili na dopustu zelo aktivni, se utrujenost pojavi tudi zaradi fizičnega napora, ki ga telo zazna šele, ko se umiri.

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Vročinski val okrepi občutek praznine

Po podatkih NIJZ že 1–2 % izgube tekočine vpliva na razpoloženje, koncentracijo in počutje. Če smo bili na dopustu izpostavljeni visokim temperaturam, se lahko občutek praznine po vrnitvi še okrepi. Dehidracija, vročina in nihanje temperature med zunanjostjo ter klimatiziranimi prostori dodatno obremenijo živčni sistem. Ko se vročinski val umiri, telo končno zazna izčrpanost, ki jo je med dopustom potiskalo v ozadje.

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Psihološki razlog: prehod iz svobode v rutino

Psihologi opozarjajo, da je prehod iz sproščenega okolja v strukturiran vsakdan eden najpogostejših razlogov za postdopustno praznino. APA navaja, da možgani potrebujejo čas, da se prilagodijo spremembi, saj se med dopustom aktivirajo centri za nagrajevanje, medtem ko se ob vrnitvi aktivirajo centri za načrtovanje in odgovornost. Ta preklop lahko povzroči občutek izgube, melanholije ali celo rahle depresivnosti, ki običajno izzveni v nekaj dneh.

icon-expand Prehod iz sproščenega okolja v strukturiran vsakdan je eden najpogostejših razlogov za postdopustno praznino. FOTO: Shutterstock

Kako si lahko pomagamo?

Psihologi svetujejo, da si po dopustu ne naložimo preveč obveznosti hkrati. Pomaga, če v vsakdan vključimo majhne dopustne rituale, kot so jutranja kava na balkonu, večerni sprehod ali branje pred spanjem. Harvard Health poudarja, da je ključna hidracija, saj dehidracija močno vpliva na razpoloženje. Pomaga tudi, če si damo čas za prilagoditev in ne pričakujemo, da bomo takoj "v formi". Občutek praznine je normalen in prehoden.

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Kdaj občutek praznine ni več normalen?

Če občutek praznine traja več kot dva tedna, strokovnjaki priporočajo pogovor z zdravstvenim ali psihološkim strokovnjakom. Dolgotrajna utrujenost, pomanjkanje motivacije ali občutek teže v telesu lahko kažejo na izčrpanost ali druge težave, ki zahtevajo strokovno obravnavo. APA poudarja, da je zgodnje prepoznavanje simptomov ključno za dobro počutje.

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Vir: Cleveland Clinic, Harvard Health, American Psychological Association (APA)