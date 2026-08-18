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Zakaj se po dopustu počutimo prazno' – psihologi razlagajo, kaj se dogaja v telesu

N. Č.
18. 08. 2026 19.00
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Veliko ljudi se po dopustu ne počuti sproščeno, temveč nenavadno prazno, utrujeno in brez energije. Psihologi pojasnjujejo, da gre za povsem normalen odziv telesa, ki se po obdobju počitka znova sooča z rutino, obveznostmi in spremembo ritma. Ta občutek je pogostejši, kot si mislimo, in ima jasne biološke ter psihološke razloge.

Zakaj se po dopustu pojavi občutek praznine?

Po podatkih American Psychological Association (APA) se med dopustom raven kortizola, stresnega hormona, zniža, živčni sistem se umiri, telo pa deluje v bolj sproščenem ritmu. Ko se vrnemo v vsakdan, se kortizol začne ponovno dvigovati, kar lahko povzroči občutek notranje napetosti, praznine in utrujenosti. Harvard Health pojasnjuje, da telo potrebuje nekaj dni, da se prilagodi spremembi, zato je prehod pogosto čustveno in fizično naporen. 

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Na dopustu se gibljemo več, spimo bolje in smo izpostavljeni naravni svetlobi, kar dodatno vpliva na boljše počutje. Ko se ta ritem nenadoma prekine, živčni sistem doživi mikro šok, ki ga občutimo kot praznino ali melanholijo.

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Dopaminski padec po dopustu

Med dopustom doživljamo več dopamina, hormona motivacije in zadovoljstva. Novi kraji, morje, sonce, jutranja kava na terasi in več gibanja ustvarijo stalne dopaminske dražljaje. Po podatkih Cleveland Clinic se ob vrnitvi domov ti dražljaji zmanjšajo, kar povzroči t. i. dopaminski padec. Ta se kaže kot nezbranost, občutek prazne glave, pomanjkanje motivacije in rahla žalost. Gre za naraven biološki odziv, ki se pojavi, ko se telo vrne iz stimulativnega okolja v rutino.

Po dopustu dopamin pade.
Po dopustu dopamin pade.FOTO: Shutterstock

Zakaj se utrujenost po dopustu pogosto okrepi?

Po dopustu se pogosto pojavi utrujenost, ki je posledica kombinacije fizičnega počitka in psihološkega preklopa. Mayo Clinic pojasnjuje, da se ob vrnitvi v vsakdan dvigne aktivnost simpatičnega živčnega sistema, ki je odgovoren za odziv "boj ali beg". Telo se mora znova navaditi na urnike, obveznosti, delo in mentalne obremenitve, kar lahko povzroči občutek izčrpanosti. Če smo bili na dopustu zelo aktivni, se utrujenost pojavi tudi zaradi fizičnega napora, ki ga telo zazna šele, ko se umiri.

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Vročinski val okrepi občutek praznine

Po podatkih NIJZ že 1–2 % izgube tekočine vpliva na razpoloženje, koncentracijo in počutje. Če smo bili na dopustu izpostavljeni visokim temperaturam, se lahko občutek praznine po vrnitvi še okrepi. Dehidracija, vročina in nihanje temperature med zunanjostjo ter klimatiziranimi prostori dodatno obremenijo živčni sistem. Ko se vročinski val umiri, telo končno zazna izčrpanost, ki jo je med dopustom potiskalo v ozadje.

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Psihološki razlog: prehod iz svobode v rutino

Psihologi opozarjajo, da je prehod iz sproščenega okolja v strukturiran vsakdan eden najpogostejših razlogov za postdopustno praznino. APA navaja, da možgani potrebujejo čas, da se prilagodijo spremembi, saj se med dopustom aktivirajo centri za nagrajevanje, medtem ko se ob vrnitvi aktivirajo centri za načrtovanje in odgovornost. Ta preklop lahko povzroči občutek izgube, melanholije ali celo rahle depresivnosti, ki običajno izzveni v nekaj dneh.

Prehod iz sproščenega okolja v strukturiran vsakdan je eden najpogostejših razlogov za postdopustno praznino.
Prehod iz sproščenega okolja v strukturiran vsakdan je eden najpogostejših razlogov za postdopustno praznino.FOTO: Shutterstock

Kako si lahko pomagamo?

Psihologi svetujejo, da si po dopustu ne naložimo preveč obveznosti hkrati. Pomaga, če v vsakdan vključimo majhne dopustne rituale, kot so jutranja kava na balkonu, večerni sprehod ali branje pred spanjem. Harvard Health poudarja, da je ključna hidracija, saj dehidracija močno vpliva na razpoloženje. Pomaga tudi, če si damo čas za prilagoditev in ne pričakujemo, da bomo takoj "v formi". Občutek praznine je normalen in prehoden.

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Kdaj občutek praznine ni več normalen?

Če občutek praznine traja več kot dva tedna, strokovnjaki priporočajo pogovor z zdravstvenim ali psihološkim strokovnjakom. Dolgotrajna utrujenost, pomanjkanje motivacije ali občutek teže v telesu lahko kažejo na izčrpanost ali druge težave, ki zahtevajo strokovno obravnavo. APA poudarja, da je zgodnje prepoznavanje simptomov ključno za dobro počutje.

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Vir: Cleveland Clinic, Harvard Health, American Psychological Association (APA)

Razlagalnik

Kortizol je steroidni hormon, ki ga izločajo nadledvične žleze in je v medicini pogosto imenovan 'stresni hormon'. Njegova glavna naloga je pomagati telesu pri odzivanju na stresne situacije, saj uravnava presnovo ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob ter zvišuje krvni tlak in raven sladkorja v krvi. V normalnih okoliščinah ima kortizol naraven dnevni ritem, kjer je njegova raven najvišja zjutraj, da nas prebudi, in se tekom dneva postopoma znižuje. Kronično povišane ravni kortizola pa lahko negativno vplivajo na imunski sistem, spanje in splošno počutje.

Dopamin je pomemben nevrotransmiter oziroma kemični prenašalec v možganih, ki igra ključno vlogo v sistemu nagrajevanja. Ko doživimo nekaj prijetnega, novega ali stimulativnega, možgani sprostijo dopamin, kar v nas vzbudi občutek zadovoljstva, motivacije in užitka. Ta sistem je evolucijsko zasnovan tako, da nas spodbuja k ponavljanju vedenj, ki so koristna za preživetje. Vendar pa lahko hitro upadanje ravni dopamina, na primer ob prehodu iz zelo stimulativnega okolja v rutino, povzroči občutek nezadovoljstva, saj se možgani nenadoma soočijo s pomanjkanjem teh intenzivnih kemičnih signalov.

Avtonomni živčni sistem se deli na dva glavna dela, ki delujeta komplementarno: simpatični in parasimpatični živčni sistem. Simpatični živčni sistem je odgovoren za odziv 'boj ali beg', kar pomeni, da pripravi telo na hitro akcijo, zviša srčni utrip in mobilizira energijo v stresnih situacijah. Nasprotno pa parasimpatični živčni sistem deluje kot sistem za 'počitek in prebavo', saj upočasni srčni utrip, spodbuja prebavo in omogoča telesu, da se regenerira in umiri. Občutek izčrpanosti po dopustu pogosto nastane, ko se mora telo nenadoma preklopiti iz prevladujočega parasimpatičnega stanja nazaj v zahtevnejše delovanje simpatičnega sistema.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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