Španija decembra uvaja plačano bolniško zaradi menopavze

Španija bo decembra naredila pomemben korak na področju pravic žensk na delovnem mestu. Od 1. decembra 2026 bodo lahko zaposlene ženske, ki se soočajo z resnimi zdravstvenimi težavami, povezanimi z menopavzo, koristile posebno plačano bolniško odsotnost. Španija tako postaja ena prvih evropskih držav, ki menopavzo obravnava tudi kot vprašanje zdravja in delovnih pogojev.
Menopavza sama po sebi ne bo dovolj
Nova ureditev ne pomeni, da bo lahko vsaka ženska med menopavzo samodejno koristila bolniško odsotnost. Do ugodnosti bodo upravičene le tiste, pri katerih bo zdravnik ugotovil zdravstveno stanje oziroma motnjo, povezano z menopavzo, ki jim začasno onemogoča opravljanje dela.
Med težavami, ki lahko resno vplivajo na vsakdanje življenje in delo, so denimo močni vročinski oblivi, motnje spanja, kronična utrujenost, težave s koncentracijo in drugi simptomi, ki jih številne ženske občutijo v obdobju menopavze.
Kaj se spreminja?
Da bi bila ženska upravičena do nove oblike bolniške odsotnosti, bo morala opraviti zdravniški pregled. Če bo zdravnik presodil, da zdravstvene težave, povezane z menopavzo, predstavljajo oviro za delo, bo izdal bolniški stalež. Postopek bo enak kot pri drugih bolniških odsotnostih, podatki pa se bodo delodajalcu posredovali elektronsko prek sistema socialne varnosti.
Več kot deset milijonov žensk
Reformo je španska vlada potrdila 20. oktobra letos. Ministrica za vključevanje, socialno varnost in migracije Elma Saiz je ob sprejetju na novinarski konferenci poudarila, da država s tem odgovarja na težave, ki so bile predolgo spregledane. Po njenih besedah je v sistem socialne varnosti vključenih več kot 10,5 milijona žensk, nova ureditev pa naj bi pomagala nasloviti zdravstvene težave, o katerih se je na delovnih mestih doslej premalo govorilo.
Nadaljevanje sprememb, ki jih je Španija začela že leta 2023
Španija je že leta 2023 postala prva evropska država, ki je uvedla plačano bolniško odsotnost zaradi hudih menstrualnih težav. Nova ureditev zdaj zaščito širi še na določena zdravstvena stanja, povezana z menopavzo.
Vir: euronews.com
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