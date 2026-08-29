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Zakaj imate po dopustu težave s prebavo? Strokovnjaki razlagajo, kaj se dogaja v telesu

N. Č.
29. 08. 2026 11.44
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Vas po povratku s počitnic mučita napihnjenost in občutek teže? Strokovnjaki pojasnjujejo, zakaj se naše črevesje tako burno odzove na spremembe ritma, prehrane in okolja ter koliko časa potrebuje, da se stanje znova normalizira.

Po dopustu se veliko ljudi sreča z napihnjenostjo, zaprtjem, občutkom teže v trebuhu ali celo bolečinami. Strokovnjaki pojasnjujejo, da je prebava ena najbolj občutljivih funkcij telesa in se na spremembe okolja, hrane ter ritma odzove hitreje, kot si mislimo.

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Sprememba prehrane na dopustu

Gastroenterologinja dr. Samantha Nazareth za Healthline pojasnjuje, da je prebava izjemno občutljiva na nenadne spremembe v prehrani, še posebej na povečano uživanje maščob, sladkorja in alkohola, ki so na dopustu pogosti. Po njenih besedah se črevesje na takšne spremembe odzove z upočasnjeno peristaltiko, kar lahko povzroči zaprtje ali napihnjenost.

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Tudi raziskava, objavljena v World Journal of Gastroenterology, potrjuje, da nenadna sprememba prehranskih vzorcev vpliva na črevesno mikrobioto, kar lahko sproži prebavne motnje, ki trajajo še več dni po vrnitvi domov.

Tudi vas po doputu mučijo prebavne težave?
Tudi vas po doputu mučijo prebavne težave?FOTO: AdobeStock

Vpliv potovanja na črevesno mikrobioto

Potovanja – še posebej daljša – dokazano vplivajo na sestavo črevesnih bakterij. Študija, objavljena v reviji Cell, je pokazala, da že nekaj dni v drugačnem okolju spremeni razmerje med koristnimi in manj koristnimi bakterijami, kar lahko povzroči občutek teže v trebuhu, napihnjenost ali drisko.

Strokovnjaki poudarjajo, da se mikrobiota po vrnitvi domov običajno stabilizira v nekaj dneh, a pri nekaterih ljudeh lahko traja tudi do dva tedna.

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Dehidracija in vročina

Poleti je dehidracija eden najpogostejših razlogov za prebavne težave. Mayo Clinic navaja, da pomanjkanje tekočine upočasni gibanje črevesja, kar vodi v zaprtje in občutek napihnjenosti.

Na dopustu ljudje pogosto pijejo manj vode, več alkohola in več sladkih pijač, kar dodatno obremeni prebavo. Vročina pa poveča izgubo elektrolitov, ki so ključni za pravilno delovanje prebavnega sistema.

Poleti smo pogosto dehidrirani.
Poleti smo pogosto dehidrirani.FOTO: Shutterstock

Stres pred in po dopustu

Čeprav dopust povezujemo z oddihom, je stres pred odhodom in po vrnitvi eden najpogostejših sprožilcev prebavnih težav. Harvard Health poudarja, da stres neposredno vpliva na črevesje prek osi možgani–črevesje, kar lahko povzroči krče, zaprtje ali drisko. Po dopustu se pogosto vrnemo v intenzivno rutino, kar dodatno obremeni prebavni sistem.

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Sprememba spalnega ritma

Spanje je ključno za pravilno delovanje prebave. Cleveland Clinic navaja, da neurejen spalni ritem vpliva na hormonsko ravnovesje in prebavne procese, kar lahko povzroči zaprtje ali občutek teže v trebuhu.

Na dopustu pogosto hodimo spat pozneje, jemo pozno zvečer in se zbujamo ob različnih urah, kar po vrnitvi domov povzroči začasno prebavno disfunkcijo.

Tudi sprememba spalnega ritma vpliva na prebavo.
Tudi sprememba spalnega ritma vpliva na prebavo.FOTO: AdobeStock

Kaj se dogaja v telesu po vrnitvi domov?

Ko se vrnete v rutino, se telo poskuša ponovno prilagoditi običajnemu ritmu. Gastroenterologi pojasnjujejo, da se črevesje odzove z začasnim "resetom", ki lahko vključuje upočasnjeno prebavo, napihnjenost ali občutek teže.

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Raziskave kažejo, da se prebava običajno stabilizira v 3–7 dneh, pri nekaterih pa lahko traja dlje, če je bila sprememba prehrane ali ritma izrazita.

Prebava se običajno normalizira v nekaj dneh.
Prebava se običajno normalizira v nekaj dneh.FOTO: Adobe Stock

Kdaj je čas za obisk zdravnika?

Strokovnjaki opozarjajo, da je obisk zdravnika priporočljiv, če se prebavne težave nadaljujejo več kot dva tedna, če se pojavi kri v blatu, nenadna izguba teže ali močne bolečine v trebuhu.

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Več informacij o prebavi najdete na Vizita.si.

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Razlagalnik

Črevesna mikrobiota je kompleksen ekosistem bilijonov mikroorganizmov, vključno z bakterijami, virusi, glivami in drugimi mikrobi, ki naseljujejo naše prebavilo. Ti mikroorganizmi igrajo ključno vlogo pri prebavi hrane, sintezi nekaterih vitaminov, kot sta vitamin K in B12, ter pri uravnavanju imunskega sistema. Zdrava in raznolika mikrobiota deluje kot obrambna pregrada proti škodljivim patogenom, zato vsaka dolgotrajna motnja v njenem ravnovesju lahko vodi do prebavnih težav, vnetij ali celo sistemskih zdravstvenih stanj.

Peristaltika je serija usklajenih, valovitih krčenj in sproščanj gladkih mišic v stenah prebavnega trakta. Ta proces se začne v požiralniku in se nadaljuje skozi želodec ter črevesje. Njena glavna naloga je premikanje hrane, tekočine in prebavnih sokov naprej skozi prebavni sistem. Ko se peristaltika upočasni, kar se lahko zgodi zaradi stresa, dehidracije ali spremembe prehrane, se hrana v črevesju zadržuje dlje časa, kar vodi do zaprtja, občutka teže in kopičenja plinov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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