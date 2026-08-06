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Menopavza - vročinski obliv
Zdravje

Kaj vročinski val naredi ženskim hormonom: zakaj se poleti počutimo drugače?

N. Č.
06. 08. 2026 12.27
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Vročinski val ni le neprijetnost – znanstveno dokazano vpliva na ženske hormone, menstruacijo, kožo, energijo in počutje. Kombinacija dehidracije, vnetnih procesov in hormonskih nihanj poleti ustvari občutek, da telo deluje "drugače".

Vročinski val ne vpliva le na počutje, temveč tudi na ženske hormone, menstrualni cikel, raven energije in kožo. Znanstvene razlage potrjujejo, da ekstremna vročina sproži fiziološke spremembe, ki jih ženske občutijo močneje kot moški. Z razumevanjem teh procesov lahko ženske lažje prepoznajo, zakaj se poleti počutijo bolj občutljive, utrujene ali napihnjene, in pravočasno poskrbijo za hidracijo, počitek in zaščito kože.

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Kako vročina vpliva na hormonsko ravnovesje?

Healthline pojasnjuje, da se med visokimi temperaturami poveča izločanje kortizola, hormona stresa, saj telo deluje v "preživetvenem načinu". Ko se telo pregreva, mora več energije usmeriti v hlajenje, kar lahko začasno zmoti hormonsko ravnovesje. Mayo Clinic dodaja, da vročina pospeši srčni utrip in poveča obremenitev žil, kar vpliva na hormonske odzive, povezane z regulacijo telesne temperature in presnove.

Pri ženskah se to pogosto kaže kot nihanje razpoloženja, občutek utrujenosti, zmanjšana toleranca na stres in večja občutljivost na dehidracijo, ki dodatno vpliva na hormonske signale v telesu.

Znanstvene razlage potrjujejo, da ekstremna vročina sproži fiziološke spremembe, ki jih ženske občutijo močneje kot moški.
Znanstvene razlage potrjujejo, da ekstremna vročina sproži fiziološke spremembe, ki jih ženske občutijo močneje kot moški. FOTO: Shutterstock

Zakaj se menstruacija med vročinskim valom lahko spremeni?

Healthline navaja, da dehidracija vpliva na volumen krvi in lahko povzroči močnejše krče, glavobole ter občutek izčrpanosti med menstruacijo. Vročina poveča izgubo elektrolitov, kar lahko okrepi PMS-simptome, kot so nihanje razpoloženja, napetost v telesu in občutljivost dojk.

Mayo Clinic opozarja, da ekstremna vročina dodatno obremeni srčno-žilni sistem, kar lahko vpliva na občutek slabosti ali omotice med menstruacijo. Če je telo dehidrirano, se lahko cikel zdi bolj naporen, simptomi pa intenzivnejši.

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Zakaj se poleti pogosteje pojavi napihnjenost?

Healthline pojasnjuje, da telo med vročino zadržuje več vode, da prepreči pregrevanje. To lahko povzroči občutek napihnjenosti, težkih nog in otekanja rok. Pri ženskah je ta učinek izrazitejši zaradi naravnih nihanj estrogena in progesterona, ki že sami po sebi vplivata na zadrževanje vode.

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Mayo Clinic dodaja, da se med vročino žile razširijo, kar upočasni vračanje krvi proti srcu in povzroči otekanje, še posebej v spodnjih okončinah. To je povsem normalen fiziološki odziv, ki se okrepi med hormonskimi nihanji.

Tudi vam poleti otekajo noge?
Tudi vam poleti otekajo noge?FOTO: Shutterstock

Zakaj smo med vročinskim valom bolj utrujene?

Healthline razlaga, da telo med vročino porabi več energije za hlajenje, kar povzroči občutek izčrpanosti. Dehidracija dodatno zmanjša pretok krvi v možgane, kar vpliva na koncentracijo, razpoloženje in splošno počutje.

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Mayo Clinic dodaja, da vročina poveča srčni utrip in obremenitev telesa, kar je še posebej naporno za ženske, ki imajo PMS, menstruacijo ali hormonska nihanja. Zato se utrujenost poleti pogosto zdi močnejša in bolj nenadna.

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Zakaj se poleti hitreje pojavijo pigmentacije?

Healthline opozarja, da vročina sama po sebi sproži vnetje kože, kar lahko poslabša pigmentne madeže, še posebej pri ženskah, ki so nagnjene k melazmi. Ko se koža pregreva, se aktivira melanocitična aktivnost, kar pomeni, da koža proizvaja več melanina.

Mayo Clinic potrjuje, da kombinacija UV-žarkov, toplote in potenja poveča tveganje za pigmentacije. Tudi če je SPF pravilno nanesen, lahko toplota sama sproži temnenje kože, kar je razlog, da se melazma poleti pogosto poslabša.

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Vir: Healthline, Mayo Clinic

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