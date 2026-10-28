Vas ves čas zebe? Razlog vas lahko preseneti

Nekateri ljudje zlahka prenašajo nizke temperature, drugi pa se tresejo že ob prvih hladnejših jesenskih dneh. Čeprav so razlike med posamezniki povsem normalne, pretirana občutljivost na mraz včasih lahko nakazuje, da se v telesu dogaja nekaj drugega.

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Občasen občutek mraza ni razlog za skrb, če pa vas zebe skoraj ves čas, tudi v ogrevanih prostorih, je dobro poznati možne vzroke. Kot pojasnjuje Healthline, so med najpogostejšimi krivci slabša prekrvavitev, anemija, težave s ščitnico in pomanjkanje nekaterih hranil.

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Zakaj nekatere ljudi zebe bolj kot druge?

Na občutek mraza vpliva več dejavnikov. Pomembno vlogo imajo telesna zgradba, količina mišične mase, hormoni, krvni obtok in presnova. Ženske pogosto poročajo, da jih zebe pogosteje kot moške, saj hormonske razlike vplivajo na prekrvavitev rok in nog, navajata MedicineNet in WebMD. Poleg tega telo s staranjem nekoliko počasneje proizvaja toploto. Po navedbah MedicineNet se sposobnost telesa za ohranjanje toplote s starostjo zmanjšuje, zato starejši ljudje pogosto občutijo mraz močneje kot mlajši.

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Eden najpogostejših razlogov: pomanjkanje železa

Če vas poleg mraza spremljajo še utrujenost, pomanjkanje energije, zadihanost ali bledica, bi lahko šlo za anemijo. Kot pojasnjuje Healthline, gre za stanje, pri katerem telo nima dovolj zdravih rdečih krvničk za učinkovito prenašanje kisika po telesu. Ko tkiva ne dobijo dovolj kisika, telo težje proizvaja toploto, zato vas lahko pogosto zebe. Tudi strokovnjaki pri Cleveland Clinic poudarjajo, da sta občutek mraza in utrujenost med najpogostejšimi simptomi anemije. Po podatkih Healthline je pomanjkanje železa eden najpogostejših vzrokov za anemijo, še posebej pri ženskah v rodni dobi.

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Znaki, ki lahko nakazujejo na pomanjkanje železa, vključujejo: utrujenost, omotico, mrzle roke in noge, bledo kožo, hitro bitje srca, zmanjšano telesno zmogljivost.

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Krivec je lahko tudi ščitnica

Ste ves čas utrujeni, vas zebe, opažate suho kožo ali pridobivate telesno težo? Morda gre za premalo delujočo ščitnico oziroma hipotirozo.

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Kot pojasnjuje Healthline, imajo ščitnični hormoni ključno vlogo pri uravnavanju presnove in telesne temperature. Če jih telo ne proizvaja dovolj, se presnova upočasni in telo proizvaja manj toplote. Tudi Medical News Today opozarja, da je občutljivost na mraz eden najbolj značilnih simptomov hipotiroze. Pogosti simptomi hipotiroze vključujejo: utrujenost, občutljivost na mraz, suho kožo, zaprtje, povečanje telesne teže, upočasnjen srčni utrip.

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Vas zebe predvsem v roke in noge?

Če so težava predvsem hladne dlani in stopala, je lahko razlog slabša prekrvavitev. Po podatkih Healthline lahko pojav, znan kot Raynaudov fenomen, povzroči začasno zoženje krvnih žil v prstih rok in nog, zaradi česar okončine postanejo izrazito hladne. Podobno pojasnjuje tudi Cleveland Clinic, kjer navajajo, da zmanjšan pretok krvi pogosto najprej opazimo prav na rokah in stopalih. Takrat lahko prsti pobledijo ali celo pomodrijo, pojavijo pa se tudi mravljinci, odrevenelost ali občutek zbadanja.

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Vplivata lahko tudi vitamin B12 in prehrana

Pomanjkanje vitamina B12 lahko povzroči določene oblike anemije, zaradi katerih se pojavijo utrujenost, šibkost in povečana občutljivost na mraz. Na to opozarjajo tako pri Healthline kot pri Medical News Today. Večje tveganje imajo vegetarijanci, vegani in posamezniki z motnjami absorpcije hranil. Poleg tega lahko na občutek mraza vplivajo tudi stroge diete in prenizek energijski vnos. Kot navajata Healthline in MedicineNet, telo v takšnih primerih varčuje z energijo, kar lahko zmanjša tudi njegovo sposobnost ustvarjanja toplote.

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Na občutek mraza vplivata tudi spanec in stres

Mnogi ne pomislijo, da lahko občutek mraza okrepita tudi kronična utrujenost in pomanjkanje spanja. MedicineNet pojasnjuje, da lahko slab spanec vpliva na delovanje hipotalamusa, dela možganov, ki sodeluje pri uravnavanju telesne temperature. Tudi stres ima lahko podoben učinek. Po navedbah strokovnjakov iz Cleveland Clinic se telo med stresom osredotoči na oskrbo vitalnih organov, zato lahko roke in noge ostanejo hladnejše.

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Kdaj je smiselno obiskati zdravnika?

Če vas zebe le občasno, razlog verjetno ni zaskrbljujoč. Če pa se občutljivost na mraz pojavi nenadoma, traja dlje časa ali jo spremljajo drugi simptomi, kot so izčrpanost, omotica, spremembe telesne teže ali izrazito mrzle okončine, strokovnjaki priporočajo pregled pri zdravniku. Kot poudarja Healthline, lahko preprosta krvna preiskava pogosto pokaže, ali gre za pomanjkanje železa, vitamina B12, težave s ščitnico ali drug zdravstveni vzrok.

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Kaj lahko storite sami?

Poleg toplih oblačil lahko k boljšemu počutju prispevajo tudi: redna telesna aktivnost, zadosten vnos železa in vitamina B12, uravnotežena prehrana, dovolj kakovostnega spanca, zmanjševanje stresa, opustitev kajenja, ki lahko slabša prekrvavitev.

Včasih je razlog res le v tem, da ste nekoliko bolj občutljivi na mraz kot drugi. Vendar pa je lahko nenehno zmrzovanje tudi pomemben signal telesa, da potrebuje nekoliko več pozornosti.

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Viri: Healthline, Cleveland Clinic, Medical News Today, WebMD, MedicineNet