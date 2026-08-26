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Izčrpanost
Zdravje

Zakaj po dopustu potrebujemo počitek?

N.R.A.
26. 08. 2026 03.18
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Fizična izčrpanost po potovanju je pogostejša, kot si mislimo. Razkrivamo ključne strategije za lažji prehod iz sproščenega poletja nazaj v vsakdanje obveznosti in delovni ritem.

Vračanje z dopusta pogosto ne prinese tiste pričakovane osvežitve, temveč nas pusti v stanju splošne malaksalosti in utrujenosti. Raziskave kažejo, da se večina ljudi po vrnitvi v realnost sooča s t. i. postdopustniško utrujenostjo.

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Namesto da bi bili polni elana, se srečujemo s težavami pri koncentraciji in pomanjkanjem motivacije. Razlogi so raznoliki: od motenega ritma spanja do sprememb v prehrani, predvsem pa gre za reakcijo telesa na prekinitev ustaljene rutine, ki mu sicer nudi varnost in predvidljivost. Prilagajanje na novo okolje in nato hitra vrnitev v staro zahtevata od našega organizma precejšen energetski vložek.

Utrujenost
UtrujenostFOTO: Shutterstock

Skriti sprožilci telesne izčrpanosti po potovanju

Glavni razlog za utrujenost leži v prekinitvi vsakodnevne rutine. Med počitnicami pogosto uživamo v hrani, ki je naše telo ni navajeno, kar obremenjuje prebavni sistem. Poleg tega različne časovne cone in neudobna ležišča negativno vplivajo na kakovost našega spanca. Dehidracija, ki je pogost spremljevalec potovanj, le še dodatno poslabša koncentracijo in povzroči občutek otopelosti. Strokovnjaki opozarjajo, da je potovanje za telo oblika fizičnega napora, ne glede na to, kako pasivno preživljamo čas na cilju. Odziv na te stresorje je utrujenost, ki se v polni meri pokaže šele, ko se prvič ustavimo doma.

Odziv na te stresorje je utrujenost, ki se v polni meri pokaže šele, ko se prvič ustavimo doma.
Odziv na te stresorje je utrujenost, ki se v polni meri pokaže šele, ko se prvič ustavimo doma.FOTO: Shutterstock

Padec dopamina: kaj se dogaja z vašimi možgani po dopustu?

Vaši možgani na dopustu delujejo v povsem drugem načinu. Vsak nov razgled in prijeten dogodek sproži izločanje dopamina, kar nas ohranja v stanju evforije. Težava nastane ob povratku, ko ta dotok nenadoma presahne. To nevrokemijsko neravnovesje je neposredno odgovorno za slabše razpoloženje in občutek 'težkih' dni takoj po prihodu domov. Kot pojasnjujejo psihologi, gre za proces ponovnega umerjanja čustvenih odzivov. Padec dopamina spremlja povečana občutljivost na stres, kar pomeni, da se nam vsaka manjša domača ali delovna težava zdi precej večja in težje rešljiva kot običajno.

Ženska
ŽenskaFOTO: Shutterstock

Po vrnitvi bodite nežni do sebe in si ne nalagajte pretežkih nalog že prvi dan; postopna integracija v rutino je ključ do dolgotrajnejših učinkov počitka.

Praktični triki: kako se po dopustu vrniti v službo

Da bi bil povratek lažji, sledite tem nasvetom: v koledarju si označite 'vmesni dan' za domača opravila. Namesto hitenja v pisarno takoj po pristanku, si vzemite 24 ur za prilagoditev. To vam omogoča, da v miru operete perilo, nabavite nujna živila in počasi preletite nujna e-sporočila. Vnaprejšnje čiščenje stanovanja se morda sliši kot nadloga pred odhodom, a ko se vrnete utrujeni, vam bo 'bodoči jaz' izjemno hvaležen za pospravljeno posteljo in urejeno kuhinjo. Takšen preprost red zmanjšuje raven adrenalina ob prihodu nazaj v vsakdanjost.

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Vir: zena.net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
stres po dopustu dopamin duševno zdravje potovanja sproščanje delovna rutina
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