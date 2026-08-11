Zakaj se ponoči potimo in zbujamo: zdravniki pojasnjujejo, kaj se dogaja v telesu

Poleti je nočno potenje veliko pogostejše, saj telo zaradi visokih temperatur težje vzdržuje idealno spalno temperaturo. Mayo Clinic pojasnjuje, da se telo začne potiti, ko se dvigne notranja temperatura, kar je med vročinskim valom skoraj neizogibno, saj se spalnice pogosto ne ohladijo pod priporočljivih 18–20 C.

Preberi še Kako se znebiti neprijetnega vonja, ko ponoči prešvicamo posteljnino - rešitve, ki res delujejo

Healthline dodaja, da vročina vpliva tudi na kakovost spanca, saj moti fazo globokega spanja in aktivira živčni sistem, kar povzroči prebujanje, nemir in občutek, da se ponoči "borimo" s toploto. Zato se v teh dneh veliko ljudi zbudi prepotenih, utrujenih in z občutkom, da noč ni bila dovolj regenerativna.

Preberi še Kako spati v vročinskem valu? 7 trikov, ki res delujejo

Zakaj se ponoči potimo?

Potenje je naraven mehanizem uravnavanja telesne temperature. Mayo Clinic pojasnjuje, da se telo začne potiti, ko se dvigne notranja temperatura, saj se s tem hladi. Poleti, ko so noči vroče in zrak v spalnici ne pade dovolj nizko, se telo hladi intenzivneje, kar povzroči nočno potenje.

Preberi še Večerna rutina po vročinskem valu: 7 korakov za obnovo kože, las in telesa

Healthline navaja, da se potenje ponoči poveča tudi zaradi hormonskih nihanj. Pri ženskah so pogosti vzroki nihanje estrogena, stresni hormon kortizol in spremembe v cirkadianem ritmu, ki se po dopustu ali med vročinskimi valovi hitro porušijo. Ko se hormoni spreminjajo, se lahko dvigne notranja temperatura, kar sproži potenje.

icon-expand Imate tudi ve težave z nočnim potenjem? FOTO: AdobeStock

Kateri ljudje se najpogosteje potijo?

Potenje je naraven mehanizem uravnavanja telesne temperature, vendar se pri nekaterih ljudeh pojavlja pogosteje. Healthline pojasnjuje, da so nočna nihanja hormonov eden najpogostejših razlogov za potenje, še posebej pri ženskah, ki se soočajo z nihanjem estrogena, stresnim hormonom kortizolom ali spremembami v cirkadianem ritmu. To se pogosto zgodi po dopustu, med vročinskimi valovi ali v obdobjih večje obremenjenosti, ko se notranja temperatura lažje dvigne.

Preberi še 5 napak, ki jih med vročinskim valom delamo vsi (in nas še bolj pregrejejo)

Mayo Clinic dodaja, da se pogosteje potijo ljudje, ki spijo v pretoplih prostorih, uporabljajo težke odeje ali nosijo sintetična oblačila, ki ne dihajo. Telo se v takšnih razmerah težje hladi, zato se znojnice aktivirajo že ob manjšem dvigu temperature. Pogostejše potenje se pojavlja tudi pri ljudeh, ki pred spanjem uživajo začinjeno hrano, alkohol ali kofein, saj vse to dvigne srčni utrip in notranjo temperaturo. Več nočnega potenja opazijo tudi ljudje, ki so bolj občutljivi na stres. Povišan kortizol lahko ponoči sproži prebujanje in potenje, še posebej v obdobjih, ko je živčni sistem preobremenjen. Poleti se temu pridruži še dehidracija, ki dodatno obremeni telo in povzroči občutek vročine, nemira in potenja med spanjem.

icon-expand Imate tudi ve težave z nočnim potenjem? FOTO: AdobeStock

Zakaj se ponoči zbujamo?

Prebujanje sredi noči je poleti izjemno pogosto. Healthline pojasnjuje, da vročina moti fazo globokega spanca, ki je ključna za regeneracijo. Ko se telo pregreje, se aktivira živčni sistem, ki nas prebudi, da lahko ponovno uravnavamo temperaturo. Zato se mnogi poleti zbujajo večkrat, pogosto prepoteni.

Preberi še 5 napak, ki jih med vročinskim valom delamo vsi (in nas še bolj pregrejejo)

Mayo Clinic dodaja, da se ponoči zbujamo tudi zaradi nihanja krvnega sladkorja, dehidracije in stresa. Če je telo rahlo dehidrirano, kar je med vročinskim valom zelo pogosto, se lahko pojavijo glavobol, suha usta ali pospešen srčni utrip, kar nas prebudi. Stres pa dvigne kortizol, ki je naravno najvišji zjutraj, a se ob preobremenjenosti lahko dvigne že ponoči in prekine spanec. Po dopustu se cirkadiani ritem pogosto poruši. Spali smo drugače, jedli drugače, gibali se več. Ko se vrnemo v rutino, se telo prilagaja, kar lahko povzroči nočno prebujanje, nemiren spanec in občutek, da se ponoči "prebudimo brez razloga".

icon-expand Imate tudi ve težave z nočnim potenjem? FOTO: AdobeStock

Zakaj se poleti zbujamo in potimo pogosteje?

Vročinski val dvigne temperaturo v spalnici, kar pomeni, da telo težje doseže optimalno temperaturo za spanje. Mayo Clinic navaja, da je idealna temperatura za spanje med 18 in 20 C, medtem ko so poleti spalnice pogosto nad 26 C. To je dovolj, da se potenje in prebujanje pojavita skoraj pri vsakem človeku. Poleti se poveča tudi dehidracija. Healthline opozarja, da že 1–2 % izgube tekočine vpliva na spanec, razpoloženje in počutje. Če smo čez dan premalo pili, se to ponoči pokaže kot nemir, potenje in prebujanje.

Preberi še Kako spanec vpliva na hujšanje?

Hormonska nihanja so poleti pogostejša zaradi spremenjenega ritma dneva, več svetlobe, več gibanja in več stresa ob vrnitvi v rutino. Vse to vpliva na termoregulacijo in spanec.

icon-expand Ali veste, zakaj se poleti pogosteje zbujamo? FOTO: Profimedia

Kaj lahko naredimo, da se potenje in prebujanje zmanjšata?

Poskrbite za hladnejšo spalnico Strokovnjaki priporočajo prezračevanje, ventilator ali klimatsko napravo. Telo se najbolje regenerira v hladnem prostoru. Pijte dovolj tekočine čez dan Dehidracija je eden najpogostejših vzrokov za nočno prebujanje. Mayo Clinic priporoča redno pitje vode skozi dan, ne le zvečer. Izogibajte se težki hrani, alkoholu in kofeinu pred spanjem Vse to dvigne telesno temperaturo in aktivira živčni sistem, kar poveča potenje. Vzpostavite večerno rutino Healthline navaja, da umiritev živčnega sistema pred spanjem zmanjša nočno prebujanje. Pomaga branje, lahek sprehod ali topla prha.

Preberi še Pozdrav soncu: 10-minutna jogijska rutina, ki vam bo spremenila dan

Izberite lažjo posteljnino Poleti je priporočljiva bombažna posteljnina, ki diha in odvaja vlago.

icon-expand Izberite lažjo posteljnino. FOTO: Shutterstock

Kdaj je nočno potenje znak za preplah in obisk zdravnika?

Če se potenje pojavlja več tednov, je zelo močno ali ga spremljajo drugi simptomi, kot so hujšanje, vročina ali močna utrujenost, Mayo Clinic priporoča posvet z zdravnikom. Večina primerov poleti je neškodljivih in povezanih z vročino, stresom ali hormonskimi nihanji, a dolgotrajno potenje lahko kaže na druge zdravstvene težave.

icon-expand Bodite previdni in preverite, kdaj je čas za obisk zdravnika. FOTO: AdobeStock

Preberi še Žensko telo v tridesetih: kako se spreminjamo s starostjo in kako se soočiti s spremembami

Zadovoljna fit Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Naveličana prestavljanja, zavlačevanja in čakanja na zadnji trenutek? Mi tudi. Zato smo zate pripravili Fit e-novičke s katerimi boš celo leto zdrava, zadovoljna in v dobri formi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.