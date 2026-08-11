Zakaj se ponoči potimo in zbujamo: zdravniki pojasnjujejo, kaj se dogaja v telesu

Poleti je nočno potenje veliko pogostejše, saj telo zaradi visokih temperatur težje vzdržuje idealno spalno temperaturo. Mayo Clinic pojasnjuje, da se telo začne potiti, ko se dvigne notranja temperatura, kar je med vročinskim valom skoraj neizogibno, saj se spalnice pogosto ne ohladijo pod priporočljivih 18–20 C.
Healthline dodaja, da vročina vpliva tudi na kakovost spanca, saj moti fazo globokega spanja in aktivira živčni sistem, kar povzroči prebujanje, nemir in občutek, da se ponoči "borimo" s toploto. Zato se v teh dneh veliko ljudi zbudi prepotenih, utrujenih in z občutkom, da noč ni bila dovolj regenerativna.
Zakaj se ponoči potimo?
Potenje je naraven mehanizem uravnavanja telesne temperature. Mayo Clinic pojasnjuje, da se telo začne potiti, ko se dvigne notranja temperatura, saj se s tem hladi. Poleti, ko so noči vroče in zrak v spalnici ne pade dovolj nizko, se telo hladi intenzivneje, kar povzroči nočno potenje.
Healthline navaja, da se potenje ponoči poveča tudi zaradi hormonskih nihanj. Pri ženskah so pogosti vzroki nihanje estrogena, stresni hormon kortizol in spremembe v cirkadianem ritmu, ki se po dopustu ali med vročinskimi valovi hitro porušijo. Ko se hormoni spreminjajo, se lahko dvigne notranja temperatura, kar sproži potenje.
Kateri ljudje se najpogosteje potijo?
Potenje je naraven mehanizem uravnavanja telesne temperature, vendar se pri nekaterih ljudeh pojavlja pogosteje. Healthline pojasnjuje, da so nočna nihanja hormonov eden najpogostejših razlogov za potenje, še posebej pri ženskah, ki se soočajo z nihanjem estrogena, stresnim hormonom kortizolom ali spremembami v cirkadianem ritmu. To se pogosto zgodi po dopustu, med vročinskimi valovi ali v obdobjih večje obremenjenosti, ko se notranja temperatura lažje dvigne.
Mayo Clinic dodaja, da se pogosteje potijo ljudje, ki spijo v pretoplih prostorih, uporabljajo težke odeje ali nosijo sintetična oblačila, ki ne dihajo. Telo se v takšnih razmerah težje hladi, zato se znojnice aktivirajo že ob manjšem dvigu temperature. Pogostejše potenje se pojavlja tudi pri ljudeh, ki pred spanjem uživajo začinjeno hrano, alkohol ali kofein, saj vse to dvigne srčni utrip in notranjo temperaturo.
Več nočnega potenja opazijo tudi ljudje, ki so bolj občutljivi na stres. Povišan kortizol lahko ponoči sproži prebujanje in potenje, še posebej v obdobjih, ko je živčni sistem preobremenjen. Poleti se temu pridruži še dehidracija, ki dodatno obremeni telo in povzroči občutek vročine, nemira in potenja med spanjem.
Zakaj se ponoči zbujamo?
Prebujanje sredi noči je poleti izjemno pogosto. Healthline pojasnjuje, da vročina moti fazo globokega spanca, ki je ključna za regeneracijo. Ko se telo pregreje, se aktivira živčni sistem, ki nas prebudi, da lahko ponovno uravnavamo temperaturo. Zato se mnogi poleti zbujajo večkrat, pogosto prepoteni.
Mayo Clinic dodaja, da se ponoči zbujamo tudi zaradi nihanja krvnega sladkorja, dehidracije in stresa. Če je telo rahlo dehidrirano, kar je med vročinskim valom zelo pogosto, se lahko pojavijo glavobol, suha usta ali pospešen srčni utrip, kar nas prebudi. Stres pa dvigne kortizol, ki je naravno najvišji zjutraj, a se ob preobremenjenosti lahko dvigne že ponoči in prekine spanec.
Po dopustu se cirkadiani ritem pogosto poruši. Spali smo drugače, jedli drugače, gibali se več. Ko se vrnemo v rutino, se telo prilagaja, kar lahko povzroči nočno prebujanje, nemiren spanec in občutek, da se ponoči "prebudimo brez razloga".
Zakaj se poleti zbujamo in potimo pogosteje?
Vročinski val dvigne temperaturo v spalnici, kar pomeni, da telo težje doseže optimalno temperaturo za spanje. Mayo Clinic navaja, da je idealna temperatura za spanje med 18 in 20 C, medtem ko so poleti spalnice pogosto nad 26 C. To je dovolj, da se potenje in prebujanje pojavita skoraj pri vsakem človeku.
Poleti se poveča tudi dehidracija. Healthline opozarja, da že 1–2 % izgube tekočine vpliva na spanec, razpoloženje in počutje. Če smo čez dan premalo pili, se to ponoči pokaže kot nemir, potenje in prebujanje.
Hormonska nihanja so poleti pogostejša zaradi spremenjenega ritma dneva, več svetlobe, več gibanja in več stresa ob vrnitvi v rutino. Vse to vpliva na termoregulacijo in spanec.
Kaj lahko naredimo, da se potenje in prebujanje zmanjšata?
Poskrbite za hladnejšo spalnico
Strokovnjaki priporočajo prezračevanje, ventilator ali klimatsko napravo. Telo se najbolje regenerira v hladnem prostoru.
Pijte dovolj tekočine čez dan
Dehidracija je eden najpogostejših vzrokov za nočno prebujanje. Mayo Clinic priporoča redno pitje vode skozi dan, ne le zvečer.
Izogibajte se težki hrani, alkoholu in kofeinu pred spanjem
Vse to dvigne telesno temperaturo in aktivira živčni sistem, kar poveča potenje.
Vzpostavite večerno rutino
Healthline navaja, da umiritev živčnega sistema pred spanjem zmanjša nočno prebujanje. Pomaga branje, lahek sprehod ali topla prha.
Izberite lažjo posteljnino
Poleti je priporočljiva bombažna posteljnina, ki diha in odvaja vlago.
Kdaj je nočno potenje znak za preplah in obisk zdravnika?
Če se potenje pojavlja več tednov, je zelo močno ali ga spremljajo drugi simptomi, kot so hujšanje, vročina ali močna utrujenost, Mayo Clinic priporoča posvet z zdravnikom. Večina primerov poleti je neškodljivih in povezanih z vročino, stresom ali hormonskimi nihanji, a dolgotrajno potenje lahko kaže na druge zdravstvene težave.
Cirkadiani ritem je notranja, biološka ura telesa, ki deluje v približno 24-urnem ciklu. Ta proces uravnava številne fiziološke funkcije, vključno s ciklom spanja in budnosti, sproščanjem hormonov, telesno temperaturo in prebavo. Nanj primarno vpliva izpostavljenost svetlobi in temi, saj možgani prek očesne mrežnice zaznavajo svetlobne signale in na podlagi tega prilagajajo proizvodnjo melatonina, hormona, ki nam pomaga zaspati. Ko se ta ritem poruši, na primer zaradi potovanj, dela v izmenah ali nepravilnih spalnih navad, se telo težje prilagodi, kar vodi v motnje spanja in občutek utrujenosti.
Kortizol, pogosto imenovan tudi 'stresni hormon', je steroidni hormon, ki ga izločajo nadledvične žleze. Njegova ključna naloga je pomagati telesu pri odzivanju na stresne situacije, saj poveča raven krvnega sladkorja, pospeši metabolizem in začasno zavre funkcije, ki v trenutku nevarnosti niso nujne, kot sta prebava ali rast. V normalnih okoliščinah je raven kortizola najvišja zjutraj, da nam pomaga pri prebujanju, in se čez dan postopoma znižuje. Če pa je telo pod kroničnim stresom, ostane raven kortizola povišana tudi ponoči, kar preprečuje globok spanec in lahko povzroči nočno prebujanje ter potenje.
Estrogen je eden glavnih ženskih spolnih hormonov, ki ima pomembno vlogo pri uravnavanju telesne termoregulacije. Deluje neposredno na hipotalamus, del možganov, ki deluje kot 'termostat' telesa. Ko raven estrogena niha ali se zniža, lahko hipotalamus postane preobčutljiv na majhne spremembe v telesni temperaturi. To povzroči, da možgani napačno zaznajo, da je telo pregreto, in sprožijo mehanizme za hlajenje, kot sta širjenje krvnih žil na koži in povečano potenje, kar se pogosto kaže kot nočno potenje ali vročinski valovi.
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