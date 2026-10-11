Tudi vi pogosto zaspite na kavču? Telo vam morda sporoča nekaj pomembnega

Po dolgem dnevu marsikdo zaspi na kavču, še preden se odpravi v posteljo. Če se to zgodi občasno, je običajno povsem normalno. Če pa vam skoraj vsak večer zmanjka energije takoj, ko se usedete, strokovnjaki opozarjajo, da je lahko v ozadju tudi pomanjkanje kakovostnega spanca, pretirana utrujenost ali celo zdravstvena težava.

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Ne gre vedno le za utrujenost

Kot pojasnjuje Healthline, je utrujenost več kot zgolj občutek zaspanosti. Gre za stanje, ko telesu primanjkuje energije, motivacije in zbranosti. K temu lahko prispevajo premalo spanja, stres, neustrezna prehrana, pomanjkanje gibanja, pa tudi različna zdravstvena stanja.

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Če na kavču zaspite skoraj vsak večer, je zato dobro razmisliti, ali v zadnjem času spite dovolj in predvsem dovolj kakovostno.

icon-expand A tudi vi pogosto zaspite na kavču? FOTO: Shutterstock

Kavč je popolna past za utrujene možgane

Po navedbah portala Biology Insights se proti večeru v telesu povečuje tako imenovani "pritisk po spanju". Čez dan se v možganih kopiči snov adenozin, ki povečuje občutek zaspanosti. Ko se nato sprostimo v udobnem okolju z malo dražljaji, na primer na mehkem kavču pred televizijo, lahko zelo hitro zadremamo. To še posebej velja po obilnejšem obroku ali ob koncu napornega dne, ko telo preide v stanje počitka in regeneracije.

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Morda spite dovolj ur, a ne dovolj kakovostno

Veliko ljudi meni, da je osem ur spanja zagotovilo za spočitost. Strokovnjaki iz Cleveland Clinic opozarjajo, da to ni nujno res. Če je spanec pogosto prekinjen ali površinski, se lahko zbudimo utrujeni in zaspani ne glede na število prespanih ur.

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Med pogostimi razlogi za takšno utrujenost so: nespečnost, kronični stres, motnje spanja, hormonske spremembe, pomanjkanje vitaminov, težave s ščitnico.

icon-expand Ste tudi ve pogosto utrujene? FOTO: Adobe Stock

Eden od možnih krivcev je spalna apneja

Če poleg utrujenosti pogosto smrčite, se ponoči zbujate ali se zjutraj prebujate z glavobolom, strokovnjaki svetujejo pozornost. Takšni znaki lahko kažejo na spalno apnejo, motnjo, pri kateri se dihanje med spanjem večkrat prekine. Posledica je nekakovosten spanec in izrazita dnevna zaspanost. Mayo Clinic navaja, da lahko ljudje s spalno apnejo čez dan postanejo tako zaspani, da zadremajo med gledanjem televizije, pri delu ali drugih vsakodnevnih opravilih.

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Kdaj je čas za obisk zdravnika?

Občasno dremanje na kavču ni nič nenavadnega. Če pa se vam pogosto dogaja, da ne morete ostati budni, čeprav menite, da spite dovolj, strokovnjaki priporočajo pogovor z zdravnikom.

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Posebno pozornost velja nameniti, če se pojavljajo še: močna dnevna zaspanost, jutranji glavoboli, smrčanje, težave s koncentracijo, kronična utrujenost, pogosta prebujanja ponoči.

icon-expand Tudi ve pogosto zaspite na kavču? FOTO: Shutterstock

Včasih telo preprosto potrebuje več počitka

Dobra novica je, da vzrok ni nujno zdravstvena težava. Healthline poudarja, da sta med najpogostejšimi razlogi za utrujenost še vedno premalo spanja in preobremenjen življenjski slog.

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Če vas skoraj vsak večer zmanjka na kavču, je morda čas za iskren pogled na svoje navade. Telo namreč pogosto opozori na pomanjkanje počitka, še preden se pojavijo resnejše težave.

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Vir: Healthline, Sleep Foundation, Mayo Clinic, Cleveland Clinic