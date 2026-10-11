Tudi vi pogosto zaspite na kavču? Telo vam morda sporoča nekaj pomembnega

Po dolgem dnevu marsikdo zaspi na kavču, še preden se odpravi v posteljo. Če se to zgodi občasno, je običajno povsem normalno. Če pa vam skoraj vsak večer zmanjka energije takoj, ko se usedete, strokovnjaki opozarjajo, da je lahko v ozadju tudi pomanjkanje kakovostnega spanca, pretirana utrujenost ali celo zdravstvena težava.
Ne gre vedno le za utrujenost
Kot pojasnjuje Healthline, je utrujenost več kot zgolj občutek zaspanosti. Gre za stanje, ko telesu primanjkuje energije, motivacije in zbranosti. K temu lahko prispevajo premalo spanja, stres, neustrezna prehrana, pomanjkanje gibanja, pa tudi različna zdravstvena stanja.
Če na kavču zaspite skoraj vsak večer, je zato dobro razmisliti, ali v zadnjem času spite dovolj in predvsem dovolj kakovostno.
Kavč je popolna past za utrujene možgane
Po navedbah portala Biology Insights se proti večeru v telesu povečuje tako imenovani "pritisk po spanju". Čez dan se v možganih kopiči snov adenozin, ki povečuje občutek zaspanosti. Ko se nato sprostimo v udobnem okolju z malo dražljaji, na primer na mehkem kavču pred televizijo, lahko zelo hitro zadremamo.
To še posebej velja po obilnejšem obroku ali ob koncu napornega dne, ko telo preide v stanje počitka in regeneracije.
Morda spite dovolj ur, a ne dovolj kakovostno
Veliko ljudi meni, da je osem ur spanja zagotovilo za spočitost. Strokovnjaki iz Cleveland Clinic opozarjajo, da to ni nujno res. Če je spanec pogosto prekinjen ali površinski, se lahko zbudimo utrujeni in zaspani ne glede na število prespanih ur.
Med pogostimi razlogi za takšno utrujenost so:
nespečnost,
kronični stres,
motnje spanja,
hormonske spremembe,
pomanjkanje vitaminov,
težave s ščitnico.
Eden od možnih krivcev je spalna apneja
Če poleg utrujenosti pogosto smrčite, se ponoči zbujate ali se zjutraj prebujate z glavobolom, strokovnjaki svetujejo pozornost. Takšni znaki lahko kažejo na spalno apnejo, motnjo, pri kateri se dihanje med spanjem večkrat prekine. Posledica je nekakovosten spanec in izrazita dnevna zaspanost.
Mayo Clinic navaja, da lahko ljudje s spalno apnejo čez dan postanejo tako zaspani, da zadremajo med gledanjem televizije, pri delu ali drugih vsakodnevnih opravilih.
Kdaj je čas za obisk zdravnika?
Občasno dremanje na kavču ni nič nenavadnega. Če pa se vam pogosto dogaja, da ne morete ostati budni, čeprav menite, da spite dovolj, strokovnjaki priporočajo pogovor z zdravnikom.
Posebno pozornost velja nameniti, če se pojavljajo še:
močna dnevna zaspanost,
jutranji glavoboli,
smrčanje,
težave s koncentracijo,
kronična utrujenost,
pogosta prebujanja ponoči.
Včasih telo preprosto potrebuje več počitka
Dobra novica je, da vzrok ni nujno zdravstvena težava. Healthline poudarja, da sta med najpogostejšimi razlogi za utrujenost še vedno premalo spanja in preobremenjen življenjski slog.
Vir: Healthline, Sleep Foundation, Mayo Clinic, Cleveland Clinic
Adenozin je nevromodulator, ki se naravno proizvaja v možganih kot stranski produkt celične presnove oziroma porabe energije. Čez dan se njegova koncentracija v možganih postopoma povečuje, kar ustvarja tako imenovani 'pritisk po spanju'. Ko se adenozin veže na svoje receptorje v možganih, upočasni živčno aktivnost in nas pripravi na počitek. Med spanjem telo adenozin postopoma razgradi, kar nam omogoči, da se zjutraj zbudimo osveženi in budni.
Spalna apneja je resna motnja spanja, pri kateri pride do večkratnih prekinitev dihanja med spanjem. Najpogostejša oblika je obstruktivna spalna apneja, do katere pride, ko se mišice v grlu med spanjem preveč sprostijo, kar povzroči zaporo dihalnih poti. Ko raven kisika v krvi pade, možgani zaznajo nevarnost in osebo na kratko zbudijo, da ponovno vzpostavi dihanje, pogosto s smrčanjem ali hlastanjem za zrakom. Ta cikel se lahko ponoči ponovi več stokrat, kar preprečuje prehod v globoke faze spanca in vodi do kronične utrujenosti.
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