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Zdravje

Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini

N. Č.
29. 08. 2026 09.33
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Pogledate na uro in ugotovite, da je spet nekaj minut čez tretjo zjutraj? Če se vam to dogaja pogosto, niste edini. Strokovnjaki pravijo, da gre za presenetljivo pogost pojav, ki je lahko povezan z načinom spanja, stresom, hormoni ali drugimi dejavniki.

Se vam pogosto zgodi, da se zbudite sredi noči, pogledate na uro in ugotovite, da je skoraj vedno med tretjo in četrto zjutraj? Niste edini. Strokovnjaki pravijo, da je to zelo pogost pojav, razlog pa ni vedno stres. V ozadju so lahko hormoni, način spanja, zdravstvene težave ali celo navade, ki se jih sploh ne zavedamo.

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Zakaj se to dogaja ravno ob tej uri?

Po besedah strokovnjakov za spanje je obdobje med 3. in 4. uro zjutraj pogosto trenutek, ko je naš spanec že precej bolj plitek kot v prvem delu noči. Takrat preživimo več časa v fazi REM, ki je občutljivejša na motnje iz okolja, hrup, svetlobo ali notranje telesne procese. Kot pojasnjujejo na Cleveland Clinic, se zato ljudje v tem delu noči lažje prebudijo kot v zgodnjih urah spanja.

Se tudi ve zbujate med 3. in 4. uro zjutraj?
Se tudi ve zbujate med 3. in 4. uro zjutraj? FOTO: AdobeStock

Pomembno vlogo ima hormon kortizol

Eden od razlogov je lahko tudi kortizol, hormon, ki ga pogosto imenujemo kar stresni hormon. Njegova raven je ponoči običajno nizka, nato pa začne proti jutru postopoma naraščati, saj telo pripravlja na prebujanje. Pri nekaterih ljudeh lahko ta proces nastopi prezgodaj, zaradi česar se zbudijo že okoli tretje ali četrte ure zjutraj.

To je še posebej pogosto pri ljudeh, ki so pod dolgotrajnim stresom ali se soočajo z anksioznostjo. Takrat se telo težje popolnoma umiri, možgani pa ostanejo v bolj budnem stanju tudi med spanjem.

Krivec je lahko tudi stres

Če se po prebujanju v glavi takoj začne vrteti seznam obveznosti, skrbi ali načrtov za naslednji dan, je zelo verjetno, da ima pri tem vlogo stres. Strokovnjaki Cleveland Clinic opozarjajo, da so prav stres, anksioznost in depresija med najpogostejšimi vzroki nočnega prebujanja.

Težava je v tem, da se po takšnem prebujanju pogosto težko ponovno uspavamo, saj se možgani prehitro preklopijo v stanje budnosti.

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Ne gre vedno za psihološki vzrok

Včasih je razlog precej bolj praktičen. Med pogoste krivce sodijo:

odhajanje na stranišče ponoči,

pretopla spalnica,

prevelika izpostavljenost svetlobi,

hrup iz okolice,

smrčanje ali spalna apneja,

bolečine in druge zdravstvene težave.

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Zdravniki opozarjajo, da lahko ponavljajoče se prebujanje v nekaterih primerih kaže tudi na nespečnost ali motnje dihanja med spanjem.

Se tudi ve zbujate med 3. in 4. uro zjutraj?
Se tudi ve zbujate med 3. in 4. uro zjutraj? FOTO: AdobeStock

Kdaj je čas za obisk zdravnika?

Občasno prebujanje sredi noči je povsem normalno in ni razlog za preplah. Če pa se težava pojavlja več tednov ali mesecev, če ste zaradi nje podnevi utrujeni, razdražljivi ali imate težave s koncentracijo, strokovnjaki priporočajo posvet z zdravnikom ali specialistom za motnje spanja.

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Kaj lahko storite sami?

Strokovnjaki svetujejo nekaj preprostih ukrepov:

hodite spat in vstajajte ob približno isti uri,

omejite uporabo telefona in drugih zaslonov pred spanjem,

zmanjšajte vnos kofeina v popoldanskem času,

poskrbite za temno in hladnejšo spalnico,

zvečer izvajajte sprostitvene tehnike.

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Čeprav je prebujanje med 3. in 4. uro zjutraj pogosto neprijetno, je dobra novica ta, da je v večini primerov mogoče ugotoviti vzrok in izboljšati kakovost spanja.

Se tudi ve zbujate med 3. in 4. uro zjutraj?
Se tudi ve zbujate med 3. in 4. uro zjutraj? FOTO: AdobeStock
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Razlagalnik

Faza REM (ang. Rapid Eye Movement) ali faza hitrega gibanja oči je edinstvena stopnja spanja, za katero je značilna povečana možganska aktivnost, ki je podobna stanju budnosti. Med to fazo so oči hitro premikajo pod vekami, srčni utrip in dihanje se pospešita, telo pa doživlja začasno paralizo mišic, kar preprečuje fizično izvajanje sanj. Faza REM je ključna za kognitivne funkcije, utrjevanje spomina in čustveno regulacijo, njen delež pa se skozi noč povečuje, zato je proti jutru spanec v tej fazi bolj krhek in dovzeten za zunanje motnje.

Spalna apneja je resna motnja spanja, pri kateri pride do ponavljajočih se prekinitev dihanja med spanjem. Najpogostejša oblika, obstruktivna spalna apneja, nastane, ko se mišice v grlu sprostijo in začasno blokirajo dihalne poti. Ko telo zazna pomanjkanje kisika, možgani sprožijo kratek alarmni signal, ki osebo na hitro prebudi, da ponovno vzpostavi dihanje. Čeprav se oseba teh kratkih prebujanj pogosto ne spomni, ta močno zmanjšajo kakovost spanca, povzročajo utrujenost čez dan in lahko vodijo do kroničnih zdravstvenih težav, kot so visok krvni tlak in srčno-žilne bolezni.

Melatonin je hormon, ki ga izloča češarika v možganih in je ključen za uravnavanje našega cirkadianega ritma oziroma notranje ure. Njegova proizvodnja se poveča v odgovor na temo, kar telesu pošlje signal, da je čas za počitek in spanje. Nasprotno pa svetloba, zlasti modra svetloba iz elektronskih naprav, zavira izločanje melatonina, kar lahko zmede notranjo uro in oteži uspavanje ali povzroči prezgodnje prebujanje. Uravnotežena raven melatonina je nujna za hiter prehod v spanec in vzdrževanje neprekinjenega počitka skozi noč.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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