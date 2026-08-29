Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini

Se vam pogosto zgodi, da se zbudite sredi noči, pogledate na uro in ugotovite, da je skoraj vedno med tretjo in četrto zjutraj? Niste edini. Strokovnjaki pravijo, da je to zelo pogost pojav, razlog pa ni vedno stres. V ozadju so lahko hormoni, način spanja, zdravstvene težave ali celo navade, ki se jih sploh ne zavedamo.

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Zakaj se to dogaja ravno ob tej uri?

Po besedah strokovnjakov za spanje je obdobje med 3. in 4. uro zjutraj pogosto trenutek, ko je naš spanec že precej bolj plitek kot v prvem delu noči. Takrat preživimo več časa v fazi REM, ki je občutljivejša na motnje iz okolja, hrup, svetlobo ali notranje telesne procese. Kot pojasnjujejo na Cleveland Clinic, se zato ljudje v tem delu noči lažje prebudijo kot v zgodnjih urah spanja.

icon-expand Se tudi ve zbujate med 3. in 4. uro zjutraj? FOTO: AdobeStock

Pomembno vlogo ima hormon kortizol

Eden od razlogov je lahko tudi kortizol, hormon, ki ga pogosto imenujemo kar stresni hormon. Njegova raven je ponoči običajno nizka, nato pa začne proti jutru postopoma naraščati, saj telo pripravlja na prebujanje. Pri nekaterih ljudeh lahko ta proces nastopi prezgodaj, zaradi česar se zbudijo že okoli tretje ali četrte ure zjutraj.

To je še posebej pogosto pri ljudeh, ki so pod dolgotrajnim stresom ali se soočajo z anksioznostjo. Takrat se telo težje popolnoma umiri, možgani pa ostanejo v bolj budnem stanju tudi med spanjem.

Krivec je lahko tudi stres

Če se po prebujanju v glavi takoj začne vrteti seznam obveznosti, skrbi ali načrtov za naslednji dan, je zelo verjetno, da ima pri tem vlogo stres. Strokovnjaki Cleveland Clinic opozarjajo, da so prav stres, anksioznost in depresija med najpogostejšimi vzroki nočnega prebujanja. Težava je v tem, da se po takšnem prebujanju pogosto težko ponovno uspavamo, saj se možgani prehitro preklopijo v stanje budnosti.

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Ne gre vedno za psihološki vzrok

Včasih je razlog precej bolj praktičen. Med pogoste krivce sodijo: odhajanje na stranišče ponoči, pretopla spalnica, prevelika izpostavljenost svetlobi, hrup iz okolice, smrčanje ali spalna apneja, bolečine in druge zdravstvene težave.

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Zdravniki opozarjajo, da lahko ponavljajoče se prebujanje v nekaterih primerih kaže tudi na nespečnost ali motnje dihanja med spanjem.

icon-expand Se tudi ve zbujate med 3. in 4. uro zjutraj? FOTO: AdobeStock

Kdaj je čas za obisk zdravnika?

Občasno prebujanje sredi noči je povsem normalno in ni razlog za preplah. Če pa se težava pojavlja več tednov ali mesecev, če ste zaradi nje podnevi utrujeni, razdražljivi ali imate težave s koncentracijo, strokovnjaki priporočajo posvet z zdravnikom ali specialistom za motnje spanja.

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Kaj lahko storite sami?

Strokovnjaki svetujejo nekaj preprostih ukrepov: hodite spat in vstajajte ob približno isti uri, omejite uporabo telefona in drugih zaslonov pred spanjem, zmanjšajte vnos kofeina v popoldanskem času, poskrbite za temno in hladnejšo spalnico, zvečer izvajajte sprostitvene tehnike.

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Čeprav je prebujanje med 3. in 4. uro zjutraj pogosto neprijetno, je dobra novica ta, da je v večini primerov mogoče ugotoviti vzrok in izboljšati kakovost spanja.

icon-expand Se tudi ve zbujate med 3. in 4. uro zjutraj? FOTO: AdobeStock

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Viri: Cleveland Clinic Health Essentials, Cleveland Clinic Health Library,Cleveland Clinic Newsroom