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Pričeske spanje
Ženske frizure

Pričeske, ki so idealne za spanje in ne lomijo las

N.R.A.
29. 07. 2026 04.00
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Si želite prebujati s sijočimi in voljnimi lasmi? Ti navdihujoči nasveti za nočno zaščito bodo popolnoma spremenili vašo jutranjo lepoto.

Marsikdo nameni veliko časa dnevni negi las, pozabi pa, da se največ poškodb zgodi ponoči, piše net.hr. Drgnjenje las ob bombažno prevleko povzroča trenje, ki trga lase in povzroča vozle.

Pričeske spanje
Pričeske spanjeFOTO: AdobeStock

Raziskave kažejo, da uporaba ustreznih tehnik in materialov med spanjem zmanjša lomljenje las za kar 43 odstotkov. Poleg tega bombaž nase veže vlago, kar lase izsuši, zato postanejo krhki. Preprost preklop na zaščitne pričeske in svilene dodatke je ključen korak za vse, ki želijo ohraniti zdravo pričesko brez nepotrebnega truda v jutranjih urah.

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Najboljše pričeske za vsak tip las: kako preprečiti vozlanje

Pri izbiri pričeske za spanje upoštevajte svoje potrebe, a vedno poskrbite, da je spenjanje ohlapno. Če lase zavežete pretesno, lahko pride do trakcijske alopecije ali redčenja las zaradi nenehnega vlečenja. Za dolge in ravne lase je najboljša ohlapna kuta na zatilju, ki preprečuje vozlanje. Za skodrane lase pa uporabite metodo 'ananas' – visok, prost čop na vrhu glave. S tem kodrov ne boste zmečkali. Ključno je, da pričesko pritrdite z mehkimi, svilenimi elastikami, ki ne režejo lasnega vlakna in ne puščajo neprijetnih robov.

Pričeske spanje
Pričeske spanjeFOTO: AdobeStock

"Spanje na svili je najpreprostejši način, da lase zaščitite pred vozli in ohranite sijaj brez dragih mask."

Svila proti bombažu: zakaj je izbira materiala odločilna

Pri nakupu posteljnine bodite pozorni na razliko med svilo in satenom. Svila je naravno vlakno, medtem ko je saten le način tkanja, pogosto iz plastičnih materialov. Za najboljše rezultate izberite svileno prevleko za vzglavnik, ki ne vpija vaših izdelkov za lase, tako da ti delujejo na laseh in ne v blazini. 

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Prav tako uporabljajte svilene elastike (scrunchies), saj enakomerno razporedijo pritisk in las ne trgajo. Če so vaši lasje močno poškodovani, poskusite s svileno kapo, ki bo lase popolnoma zavarovala pred kakršnim koli drgnjenjem med obračanjem v spanju.

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Vir: net.hr

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