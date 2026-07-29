Pričeske, ki so idealne za spanje in ne lomijo las

Marsikdo nameni veliko časa dnevni negi las, pozabi pa, da se največ poškodb zgodi ponoči, piše net.hr. Drgnjenje las ob bombažno prevleko povzroča trenje, ki trga lase in povzroča vozle.
Raziskave kažejo, da uporaba ustreznih tehnik in materialov med spanjem zmanjša lomljenje las za kar 43 odstotkov. Poleg tega bombaž nase veže vlago, kar lase izsuši, zato postanejo krhki. Preprost preklop na zaščitne pričeske in svilene dodatke je ključen korak za vse, ki želijo ohraniti zdravo pričesko brez nepotrebnega truda v jutranjih urah.
Najboljše pričeske za vsak tip las: kako preprečiti vozlanje
Pri izbiri pričeske za spanje upoštevajte svoje potrebe, a vedno poskrbite, da je spenjanje ohlapno. Če lase zavežete pretesno, lahko pride do trakcijske alopecije ali redčenja las zaradi nenehnega vlečenja. Za dolge in ravne lase je najboljša ohlapna kuta na zatilju, ki preprečuje vozlanje. Za skodrane lase pa uporabite metodo 'ananas' – visok, prost čop na vrhu glave. S tem kodrov ne boste zmečkali. Ključno je, da pričesko pritrdite z mehkimi, svilenimi elastikami, ki ne režejo lasnega vlakna in ne puščajo neprijetnih robov.
Svila proti bombažu: zakaj je izbira materiala odločilna
Pri nakupu posteljnine bodite pozorni na razliko med svilo in satenom. Svila je naravno vlakno, medtem ko je saten le način tkanja, pogosto iz plastičnih materialov. Za najboljše rezultate izberite svileno prevleko za vzglavnik, ki ne vpija vaših izdelkov za lase, tako da ti delujejo na laseh in ne v blazini.
Prav tako uporabljajte svilene elastike (scrunchies), saj enakomerno razporedijo pritisk in las ne trgajo. Če so vaši lasje močno poškodovani, poskusite s svileno kapo, ki bo lase popolnoma zavarovala pred kakršnim koli drgnjenjem med obračanjem v spanju.
Vir: net.hr
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