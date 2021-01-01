Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Prve sezone šova Na lovu je konec
"Tiho sem nosila bremena, dokler se nisem začela sesuvati"Majo Martino Merljak lahko spremljate v novi sezoni priljubljene slovenske serije Za hribom. Znana slovenska igralka je z nami iskreno spregovorila o tem, kako ji je uspelo premagati izgorelost.
'V meni je vrela žalost, saj sem vedela, da sem jaz tista, ki ne more imeti otrok.'"Tudi sama imam zgodbo, kjer se je izkazalo, da je rek 'Nikoli ne obupaj prehitro', še kako resničen," je pismo, ki smo ga prejeli v uredništvo, začela bralka.
'Povedali so mi, da se bom morala posloviti od svojega fantka. Svet se mi je podrl.'"Vedno prebiram žalostne zgodbe bralk in ugotavljam,da je vedno več zgodb, kjer so se prehitro morale posloviti od svojih otrok. Zato sem se odločila, da tudi sama zapišem svojo zgodbo," je v pismu, ki smo ga prejeli v uredništvo zapisala bralka.
Hlepela je po slavi, spoznala pa tudi njeno temno platKo danes slišimo ime Lady Gaga, ga avtomatsko povežemo z uspehom in ekstravagantnostjo, a pot mlade Stefani Germanotta je bila pred uspehom pogosto posuta s trnjem. Kdo je v resnici Lady Gaga in kako je osvojila svet?
'Ni utripa. Moja zlata punčka je zaspala za vedno ...'"Dejala sem, da je to zadnjič in da po tem ne bom več poskušala. Odšla sem po zadnjega zamrznjenčka. Globoko v sebi sem si želela, da uspe, saj sem se bala, kaj bo z mano, če bo poskus neuspešen," je v pismu, ki smo ga prejeli v uredništvo, zapisala bralka.
'Ne zaznam utripa,' so bile zadnje besede, ki sem jih slišala. In potem tema.Si samo ena od mnogih .. sem v zadnjem času slišala milijonkrat. A čeprav naj bi bile te besede tolažilne, ne boli nič manj. In čeprav nisem ena tistih, ki je od nekdaj sanjala o otrocih, da mi osmislijo življenje in kljub dejstvu, da me je nosečnost presenetila, je bolečina ob izgubi otroka neznosna. Na dan, ko naj bi bil zame najlepši v življenju, se je vse sesulo v prah. 'Ne zaznam utripa ...' so bile zadnje besede ginekologinje, ki sem jih slišala. In potem tema. Govorila je še kakšnih pet minut; kaj, ne vem. Trudila sem se zadržati solze, a zaman, lile so v potokih. Tri dni kasneje sem imela splav.
33 let po Černobilu ima še vedno napade in migreneKo je bila Janina Scarlet stara tri leta, je prišlo do eksplozije v jedrski elektrarni v Černobilu, zaradi katere je morala njena družina spakirati kovčke in zapustiti Ukrajino. A ker so bili do takrat že več tednov izpostavljeni sevanju, se je Janina v prihajajočih letih soočala s številnimi zdravstvenimi težavami, veliko ljudi pa je umrlo. "Še vedno imam migrene in napade, a jih je veliko manj kot nekoč," pravi Janina, ki vse do 31. leta ni mogla govoriti o Černobilu.
Zlorabe, prisilno delo in neizvedljive normeŽenski zapor IK-14 v avtonomni ruski republiki Mordoviji naj bi bil po poročanju nekdanjih zapornic eden najbolj zastrašujočih zavodov za prestajanje zaporne kazni na svetu. Ko ženske izvedo, da bodo morale na prestajanje kazni v to ustanovo, uporabijo tudi najbolj drastičnih metode, kot sta samopoškodovanje in rezanje okončin, da bi se rešile pred domnevnim peklom. O nevzdržnih razmerah v zaporu IK-14 se je začelo govoriti potem, ko je nekaj mesecev tam preživela članica feministične punk-rock skupine Pussy Riot Nadežda Tolokonikova, ki je o svoji izkušnji napisala javno pismo.
27-letna Slovenka je postala inženirka leta 2018Dora Domajnko je 27-letna inženirka v podjetju RLS merilna tehnika, ki je minuli teden osvojila naziv inženirka leta 2018. Prepričana je, da jo čaka še dolga pot do kakovostne inženirke, saj ji manjka še veliko znanj. Končna krona znanja pa je po njenih besedah "inženirska modrost," sposobnost, da tudi za tisto, česar še ne znajo narediti, ocenijo, ali bo možno in smiselno.
"Ali sem dosegla dno svojega življenja?"Če je dosegla dno svojega življenja, če je to res tista najnižja točka in še veliko več se sprašuje Lena, nekonvencionalna, simpatična in zmedena študentka, ki se na prelomu odraslosti srečuje z absurdnimi pripetljaji brezskrbnega življenja, ki je obarvano z ljubezenskimi zvezami, prijateljskimi dogodivščinami in slovesu študentskega življenja.
Bila je ena uspešnejših slovenskih manekenk, nato pa se ji je sesul svet"Na povabilo prijatelja Alena Kobilice sem pri 18 letih sedla na vlak za Milano, nisem niti dobro vedela, kam točno grem in kaj bom tam počela," se danes svojih začetkov v modni industriji spominja Petra Kraus, ki je kot model prepotovala ves svet in delala v največjih svetovnih modnih prestolnicah. V intervjuju nam je razkrila, da je delo modela vse prej kot bleščeče in glamurozno, a je bil to vseeno poklic, ki ga je z veseljem opravljala. Dokler se njena kariera ni končala, zaradi nesreče. "Težko opišem, kaj vse sem takrat doživljala oziroma kaj vse gre takrat človeku po glavi, vem pa, da sem v istem trenutku, ko se je zgodilo, vedela, da je konec moje kariere."
Slovenka oblikuje modne dodatke, ki so postali prava senzacija!Modna oblikovalka, blogerka, podjetnica, mama in ženska s stilom – vse to in še mnogo več je Blanka Rupnik Slak, ki se je lotila oblikovanja neklasičnih modnih dodatkov – turbanov. Kot pravi sama, je bil prav to razlog, zaradi katerega se je odločila ustanoviti modno znamko HatsByBSR, ki je uspešna ne le pri nas, ampak tudi drugje v Evropi. Svoje kreacije je predstavila na tednu mode v New Yorku, v prihodnosti pa se namerava širiti tudi na vzhod.
