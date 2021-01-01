'Ne zaznam utripa,' so bile zadnje besede, ki sem jih slišala. In potem tema. Si samo ena od mnogih .. sem v zadnjem času slišala milijonkrat. A čeprav naj bi bile te besede tolažilne, ne boli nič manj. In čeprav nisem ena tistih, ki je od nekdaj sanjala o otrocih, da mi osmislijo življenje in kljub dejstvu, da me je nosečnost presenetila, je bolečina ob izgubi otroka neznosna. Na dan, ko naj bi bil zame najlepši v življenju, se je vse sesulo v prah. 'Ne zaznam utripa ...' so bile zadnje besede ginekologinje, ki sem jih slišala. In potem tema. Govorila je še kakšnih pet minut; kaj, ne vem. Trudila sem se zadržati solze, a zaman, lile so v potokih. Tri dni kasneje sem imela splav.

Ženske zgodbe